Dopo la pausa estiva riapre il Cinema Nuovo Aquilone, successo di pubblico

630 presenze in quattro giorni per ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone

Fino a sabato ingresso scontato con Cinema Revolution 2023

LECCO – Grande successo di pubblico per la riapertura del Cinema Nuovo Aquilone dopo la pausa estiva.

Le proiezioni del film Io Capitano hanno registrato in quattro giorni di programmazione ben 630 presenze totali, con il tutto esaurito sia per la prima visione di giovedì, in contemporanea con la sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, sia per gli spettacoli di domenica.

Il film di Matteo Garrone, fresco vincitore a Venezia del Leone d’Argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente per il protagonista Seydou Sarr, è in programmazione anche questa settimana: da giovedì 14 a domenica 17 tutte le sere alle 21:00, con una proiezione pomeridiana alle 17:30 la domenica.

Fino a sabato la programmazione rientra nell’iniziativa Cinema Revolution 2023: il costo del biglietto, per tutti, è di 3,50 con acquisto alla cassa, 4,50 euro con prenotazione online.