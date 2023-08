Il Gruppo Alpini Monte Magnodeno festeggia il 70° anniversario di fondazione

Gli Alpini di Maggianico – Chiuso in festa per l’importante traguardo

Domenica 10 settembre la sfilata per le vie del rione e l’inaugurazione di un nuovo defibrillatore

LECCO – Il Gruppo Alpini Monte Magnodeno Maggianico – Chiuso ha raggiunto quest’anno il 70° anniversario di fondazione. Per l’occasione sono in programma tre giornate di eventi che culmineranno con la sfilata e la festa di domenica 10 settembre.

In particolare, durante la giornata del 10 settembre, ci sarà la sfilata con ammassamento dalle ore 9 presso l’oratorio di Maggianico in via Zelioli, 15. Durante la mattinata, prima della Santa Messa delle 11 in oratorio, verrà anche inaugurato un nuovo defibrillatore donato alla comunità dagli stessi Alpini.

Di seguito la locandina con il programma completo degli eventi