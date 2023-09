Immigrazione. Anche Lecco al tavolo di Anci nella Capitale

80 amministratori provenienti da tutta Italia alla Commissione immigrazione tenuta da Anci a Roma

A presenziare per Lecco l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni: “Flussi migratori fenomeno strutturale da affrontare con serietà”

LECCO – Ha preso parte ai lavori della Commissione immigrazione Anci tenutasi a Roma nel corso della giornata di ieri, lunedì, l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni, uno degli 80 gli amministratori provenienti da tutta Italia, che si sono ritrovati insieme per trovare una strada comune affinché il governo recepisca le proposte avanzate dall’associazione e che rispondono alla grande preoccupazione di tutti gli amministratori di tutti gli schieramenti politici per la situazione attuale.

Così l’assessore Manzoni: “Condividiamo profondamente le proposte che l’associazione dei comuni porterà al governo rispetto all’emergenza che stiamo vivendo. In particolare l’ampliamento della rete SAI (Sistema accoglienza e integrazione), quella dell’accoglienza diffusa, che permette di garantire reali percorsi di integrazione e riparte equamente le persone migranti. I nostri sono territori attenti, da più di vent’anni siamo parte della rete nazionale di accoglienza e siamo disponibili a continuare a fare la nostra parte, ma fino ad oggi le richieste che abbiamo portato insieme ad altri comuni non sono state ascoltate e ciò ha generato il caos che vediamo in questi giorni”.

Continua: “Ci vuole dialogo tra livelli istituzionali e con il mondo del terzo settore a cui non possiamo chiedere di fare semplicemente il controllore, va messo nelle condizioni di aiutare le persone accolte a integrarsi. Non si tratta di qualcosa che appartiene a questa o quella parte politica, l’andamento dei flussi ci parla di un fenomeno strutturale a cui dobbiamo far fronte con serietà“.