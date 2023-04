Lecco. Grande successo per il progetto “Sportiva-mente” della scuola materna Spreafico

I piccoli di 5 anni hanno potuto cimentarsi in arrampicata, nuoto e minibasket

“Bambini entusiasti” dichiara la maestra Marina Mazzucotelli

LECCO – Lo sport è importante per far crescere i bambini in maniera sana, ormai è assodato. Anche le maestre della scuola dell’infanzia “Rosa Spreafico” di Lecco concordano con questo pensiero, tanto da aver organizzato un progetto chiamato “Sportiva-mente”, dedicato al gruppo dei bambini di cinque anni. Con questo progetto ai piccoli sono state garantite delle giornate per provare tre sport diversi: arrampicata, nuoto e minibasket.

“Il comune ci aveva messo a disposizione una cifra che poteva essere usata per migliorare le strutture scolastiche o per dei progetti dedicati ai bambini – dichiara la maestra Marina Mazzucotelli – con gran parte della cifra abbiamo comprato dei nuovi armadietti ora posti all’ingresso, utili per gli indumenti dei bambini. Il resto è stato investito nel progetto sportivo”.

I piccoli sportivi hanno potuto fare una lezione di arrampicata nella palestra dei Ragni di Lecco, quattro lezioni di minibasket alla scuola elementare di Germanedo e quattro di nuoto al centro sportivo “Al Bione”.

“I bambini sono stati entusiasti del progetto fatto, tanto che hanno voluto lasciare dei pesciolini di cartone in piscina, per ricordare l’esperienza fatta” conclude la maestra.