Lecco. Intervento di pulizia del torrente Culigo nel rione di Chiuso

Secondo intervento di pulizia dei torrenti previsto a conclusione dell’inverno 2023/2024

Il terzo e ultimo intervento programmato per la stagione sul torrente Bione, è partito nelle scorse settimane

LECCO – Continuano gli interventi di pulizia dei torrenti: il gruppo comunale volontari di protezione civile è infatti intervenuto sabato 23 marzo lungo le sponde del torrente Culigo nel rione di Chiuso.

L’intervento, eseguito da una ventina di volontari, ha riguardato il tratto di torrente che fiancheggia la via padre Agostino Gemelli, sino a corso Bergamo. Si tratta del secondo intervento dei tre previsti, con attività di sfalcio e pulizia spondale. Come di consueto, le attività di pulizia sono state svolte in un ottica di prevenzione del rischio idrico e idrogeologico.

Il terzo e ultimo intervento programmato per la stagione sul torrente Bione, è partito nelle scorse settimane e verrà ultimato entro il mese di aprile.

Così l’assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un grazie al gruppo comunale volontari di protezione civile per l’attività effettuata lo scorso 23 marzo, che rientra nella pianificazione del servizio di protezione civile, volta alla prevenzione del rischio idrico e idrogeologico, iniziative che puntualmente programmate in diversi mesi dell’anno per tutelare il nostro territorio e la cittadinanza”.