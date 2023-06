Teleriscaldamento, lavori in centro: via Marco d’Oggiono a senso unico

Da oggi, il cantiere in via Marco d’Oggiono per gli interventi del teleriscaldamento

Lavori fino al 4 agosto. Anche in via Amendola restringimento della carreggiata

LECCO – Scattano da oggi, lunedì, le modifiche alla viabilità per il primo cantiere del teleriscaldamento a ‘toccare’ una delle vie del centro cittadino: dalle 8 di questa mattina è stato infatti istituita la chiusura parziale di via Marco d’Oggiono, un’arteria importante in città di collegamento per l’area di stazione e municipio.

Per consentire gli interventi previsti, ovvero la posa delle tubature, è stato quindi istituito il senso unico di marcia in direzione da via Sassi (stazione) verso viale Dante ed è stato stabilito il limite di velocità a 30 km/h, oltre che il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada interessato dai lavori.

Il cantiere dovrebbe insistere su via Marco d’Oggiono fino al 5 agosto. Lavori che interesseranno, fino al 25 giugno, anche via Amendola, strada ancor più cruciale per il traffico cittadino, dove sempre da oggi è previsto il parziale restringimento della sede stradale e viabilità regolamentata tramite movieri.

Durante l’esecuzione dei lavori, fa sapere il Comune di Lecco, il parcheggio a pagamento in via D’Oggiono non sarà attivo e le soste verranno regolamentate per i soli residenti e per mezzi di carico e scarico a servizio delle attività presenti. Inoltre, per consentire a mezzi pubblici del servizio urbano di raggiungere la via Sassi verrà consentito il transito in via Carlo Cattaneo fino al termine dei sopra citati lavori.

Successivamente, fanno sapere ancora dal municipio, i lavori proseguiranno in via Digione e viale Dante secondo tempistiche e modifiche alla viabilità che saranno indicate con successive comunicazioni.

Lo sviluppo della rete di teleriscaldamento in città aveva preso avviso nel novembre del 2022 da via Grandi, nelle vicinanze dell’ospedale, per spostarsi in via Belfiore dove i lavori sono tuttora in corso: nel tratto tra via Riccioli e via Baracca si prevede la fine degli interventi entro il 9 luglio con l’istituzione di un senso unico di marcia in direzione via dell’Eremo mentre nel tratto tra via Risorgimento e via Grandi dovrebbero concludersi domani.