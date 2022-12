Centro sportivo di Casatenovo: approvato il progetto definitivo

Oltre 1,2 milioni di euro per le opere del primo lotto

Previsti nuovi spogliatoi, uffici e manto erboso dei campi da tennis e calcetto, per “avere un centro sportivo funzionale e rispondente ai bisogni degli utenti”

CASATENOVO – Nuovo volto per il centro sportivo di Casatenovo: progettato in via definitiva il primo lotto, che interesserà la realizzazione di strutture per nuovi spogliatoi con uffici annessi e il rifacimento del manto dei campi da tennis e calcetto. Oltre 1,2 milioni di euro la cifra necessaria per portare a compimento l’intervento, sostenuto con risorse già disponibili, in parte derivanti dalla vendita delle quote della piscina di Barzanò e in parte dall’avanzo di amministrazione 2021.

Decisivo per il compimento dell’opera, oltre all’acquisizione delle aree limitrofe della Fondazione Ca’ Granda ampie 22.000 mq e costate 350 mila euro, il confronto partecipativo con le associazioni che gestiscono il centro sportivo, le quali hanno segnalato l’esigenza prioritaria di nuovi locali per la migliore gestione delle presenze di centinaia di giovani utenti del centro, pensiero condiviso con la Commissione Ambiente e Territorio.

Completata la fase esecutiva, come da procedura per le opere pubbliche, seguirà la gara per l’affidamento dei lavori. Secondo il cronoprogramma, servono 12 mesi per la realizzazione degli spogliatoi per il campo di calcio, con annessa zona uffici per la società, spogliatoi per i campi da tennis/calcetto, anch’essi con relativi uffici, e rifacimento del manto dei due campi di tennis e calcetto ormai usurato. Il manto sarà un sistema di erba sintetica di spessore 15 mm con filamenti uniti alla base, realizzata con doppio strato di polipropilene.

Nell’ottica della costante attenzione al risparmio energetico, entrambi i fabbricati degli spogliatoi/uffici presentano un rivestimento esterno a cappotto, oltre ad un isolamento orizzontale sia verso l’attacco a terra sia all’estradosso della copertura piana. Inoltre, è stato previsto un impianto fotovoltaico da 10 kWp a servizio degli spogliatoi del calcio. Per quanto concerne l’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con generatore ibrido, costituito da pompa di calore idronica e caldaia a condensazione.

“Da sempre l’Amministrazione Comunale promuove in varie forme lo sviluppo dello sport. Con questo primo intervento vengono messe le basi per avere un centro sportivo funzionale e rispondente ai bisogni dei tanti giovani utenti che lo frequentano“, spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Daniele Viganò. “Casatenovo è una comunità molto sportiva, come dimostra il fatto che le strutture di Via Volta siano frequentate da quasi mille tesserati delle due ASD che le hanno al momento in gestione. A questi sportivi si aggiungono i numerosi atleti delle altre associazioni casatesi. In questo quadro, gli investimenti sul centro di Via Volta mirano a una maggiore fruibilità delle strutture e ad un ampliamento dell’offerta sportiva”, commenta invece il consigliere delegato allo Sport Francesco Sironi.