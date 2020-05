“I Promessi Congiunti”: la video parodia a fumetti del professor Stefano Motta

I Promessi Sposi a fumetti riletti con uno sguardo ironico e originale alla situazione attuale

L’iniziativa porta la firma del professor Stefano Motta, studioso e saggista manzoniano

MERATE – La parola più in voga del momento legata al romanzo emblema della letteratura italiana. Non è passata inosservata la pubblicazione avvenuta nei giorni scorsi su You Tube de “I Promessi Congiunti”, filmato in cui, grazie alla felice intuizione dello studioso e saggista manzoniano Stefano Motta, il celeberrimo libro di Manzoni viene catapultato nei giorni scorsi con originalità e finezza.

Montato come i film muti di una volta, il video prende in prestito le vignette della fortunata pubblicazione “I promessi Sposi a fumetti. Viaggio semiserio dalle vignette al romanzo” edita da Teka editore per parodiare le parole di Manzoni, attualizzandole alla nostra realtà.

Ecco quindi che l’assalto ai forni diventa l’improvvisa richiesta di lievito di birra mentre l’Azzeccagarbugli non poteva che essere alle prese con la labirintica decrittazione dei Decreti del presidente del consiglio dei Ministri. Non potevamo mancare i riferimenti al “signor Conte”, alla riapertura delle messe e all’Innominato che dall’alto del suo castellaccio fulminerebbe tutti i baüscia milanesi in rotta verso le seconde case. 5 minuti, tutti da gustare. Con un riso che forse è un po’ amaro.