Roberto Rigamonti è il nuovo presidente del Cai Strada Storta

Ringiovanito il consiglio direttivo dell’associazione di Acquate che guarda al futuro con entusiasmo

LECCO – Novità in casa Cai Strada Storta. Nelle scorse settimane la storica sottosezione del Cai Lecco con sede ad Acquate ha eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio.

E’ stata un’assemblea molto partecipata, a dimostrazione del forte attaccamento dei soci nei confronti della Strada Storta.

Dalle urne è uscito un consiglio direttivo giovane, sia per età che per esperienza nella gestione della sottosezione. Un solo consigliere, infatti, ha già ricoperto la carica in passato. Il neo eletto consiglio ha quindi deliberato le nuove cariche sociali.

Cariche e nomi dei nuovi consiglieri del Cai Strada Storta

Presidente: Roberto Rigamonti

Vice Presidente: Marco Polvara

Segretario: Massimo Vitali

Tesoriere: Giorgio Riva

Consigliere: Marco Bonzi

Consigliere: Giorgio Rusconi

Consigliere: Francesco Valsecchi

Consigliere: Romeo Vassena

Gli obiettivi futuri

Il nuovo consiglio si è messo subito al lavoro per dare continuità alle iniziative storiche che hanno reso famosa la sottosezione Strada Storta: il raduno sci alpinistico al monte Suretta, i corsi, le escursioni, le attività sociali… ma sta anche lavorando per riattivare un grande classico della Strada Storta, il campeggio estivo, e per introdurre qualche interessante novità. “Soci e non (ancora) soci, siete avvisati: sembra che ci sarà da divertirsi!”