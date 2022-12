Le fiaccolate dell’antivigilia tornano a illuminare le montagne: tutti gli appuntamenti

Ecco le fiaccolate di venerdì 23 dicembre

Dal San Martino al Magnodeno, dal Cornizzolo al Moregallo…

LECCO – La tradizione delle fiaccolate dell’Antivigilia di Natale tornerà a far brillare le montagne lecchesi. Ecco tutti gli appuntamenti in programma venerdì 23 dicembre e non solo…

Per segnalare altre fiaccolate potete scrivere a redazione@lecconotizie.com con tutti i riferimenti dell’evento.

Giovedì 22 dicembre

BAITA DI BONGIO (Ballabio) – Il Cai Ballabio, con la collaborazione del Corpo Musicale Risveglio e il gruppo di Protezione Civile, organizza la fiaccolata dalla Baita di Bongio alla villa comunale di Ballabio. Partenza da Bongio alle ore 20 (per chi volesse salire in compagnia il ritrovo è alle ore 18.45 in piazza Hillion). Arrivo alla villa comunale dove sarà preparato un rinfresco con tè, vin brulé e panettone. Scambio di auguri sulle note del Corpo Musicale Risveglio. Per motivi di sicurezza non sono ammesse fiamme libere ma occorre dotarsi ti torce e frontalini.

Venerdì 23 dicembre