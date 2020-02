LECCO – Cai Ballabio, Sel e Aurora San Francesco organizzano il tradizionale appuntamento con la sciata in notturna al Corvatsch. La data fissata è quella di venerdì 6 marzo con partenza alle 18 da Ballabio (piazza davanti al comune) e alle 18.10 da Lecco (piazzale Ezio Galli in via Fiandra). Il rientro è previsto per le ore 3.30. Il termine massimo per le iscrizioni è venerdì 28 febbraio. Nella locandina sottostante tutti i dettagli.