Stefania Steppo Valsecchi saluta il 2020 con una poesia e una splendida cartolina del Resegone

LECCO – Qualche splendida immagine dell’amato Resegone all’alba e una piccola poesia: così Stefania “Steppo” Valsecchi ha voluto salutare questo “strano” 2020. La Steppo ha voluto condividere con tutti noi un modo molto personale per dire addio al vecchio anno e accogliere quello nuovo…

Questo è l’ultimo giorno dell’anno,

ma anche i bimbi oramai lo sanno.

Quello che ci lasciamo alle spalle

ci ha fatto cadere dalle stelle alle stalle.

Ma continuiamo a credere alla vita

e sicuro passeremo anche l’ultima salita!

Cosa chiediamo al duemilaventuno?

Che sia sereno per tutti e ciascuno!

Ma tanto facile questo non è:

facciam che il sereno sia dentro di te.

Cosa chiediamo all’anno che viene?

Che spazzi via al volo problemi e pene!

Sappiamo che è troppo chiedere questo:

facciamo sia un anno buono ed onesto.

Quello che posso a mio umile avviso

é portar tutt’intorno la gioia e il sorriso!!