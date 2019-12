Merate, cena natalizia il 18 dicembre con il circolo Pd

Previsto un menù valtellinese con qualche influenza brianzola

Appuntamento il 18 dicembre presso la caserma dei vigili del Fuoco di Merate

MERATE – Come da tradizione, anche quest’anno, il Partito Democratico di Merate organizza la classica cena natalizia per un momento gioioso di festa e auguri tutti insieme. Un’occasione per sentirsi a casa nella propria comunità davanti ad un ricco piatto caldo e ad un buon bicchiere di vino rosso. La cena come sempre è aperta a tutto il meratese ed a tutti i cittadini che vogliono condividere una gustosa serata assieme ai propri amici!

Visto il clima tipicamente invernale, questa volta abbiamo scelto e prepareremo un menù valtellinese DOC con qualche influenza brianzola. Armatevi, quindi, di forchetta e coltello e preparatevi a mangiare: bresaola, pizzoccheri, spezzatino con funghi e polenta, strudel. Con acqua e vino rosso ad accompagnare questi succosi piatti. Insomma, menù ricco, mi ci ficco!

Il circolo di Merate invita tutti i cittadini meratesi a partecipare a una “CENA TRA AMICI – Xmas edition!” il prossimo Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 20.00 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Merate in Via degli Alpini, 5, 23807 Merate LC.

La quota di partecipazione sarà di 30 euro con offerta libera per gli over 25, mentre per i ragazzi under 25 la quota sarà di 25 euro sempre con offerta libera.

Le prenotazioni chiudono il giorno stesso alle ore 12.00.

Potete prenotarvi scrivendo una mail a: pdmerate@gmail.com