Violenza sulle donne. Le iniziative in programma a Mandello

MANDELLO – Troppe donne ogni giorno sono vittime di violenze siano esse brutalmente fisiche o crudelmente psicologiche. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne istituita il 17 dicembre 1999, proprio dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E il 25 novembre è un giorno in cui affermare la forza e la solidarietà femminile. Un giorno in cui, una volta di più, ricordare a tutte le donne che amore e violenza non sono compatibili, che chi subisce può trovare aiuto e chi è più fortunata ha il dovere di aiutare. E’ sicuramente una data difficile e faticosa per tutte le donne, ma proprio per questo, va celebrata con la speranza che ciò ci permetta, il più presto possibile, di eliminarla. Per ricordarla l’assessorato alle pari opportunità del comune di Mandello in collaborazione con i commercianti esporrà le scarpe rosse citando l’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet che l’ha ideata e resa pubblica il 27 luglio 2012. Scarpe rosse ci saranno anche in piazza Leonardo da Vinci nella giornata del 25 novembre e verrà esposto dal balcone lo striscione per ricordare la giornata. Per tutto il mese di novembre sono previsti diversi eventi.