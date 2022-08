Il circolo riparte cercando al proprio interno nuove forze e nuovi stimoli

Tante le sfide: a settembre le elezioni politiche, nella primavera 2023 le amministrative a Calolzio

CALOLZIOCORTE – Il Circolo del Partito Democratico di Calolziocorte, Vercurago, Erve riparte e lo fa cercando al proprio interno nuove forze e stimoli per affrontare i tanti appuntamenti politici sia in città sia nel territorio lecchese. Si parte con le imminenti elezioni politiche e si proseguirà con l’inizio della campagna elettorale verso le prossime elezioni amministrative a Calolzio, previste per la primavera 2023.

“Di fronte a queste sfide, si è optato per una squadra che abbia al proprio interno esperienza politica, rinnovamento ma anche continuità nell’ambito calolziese – spiegano nel circolo -. Per guidare questo tratto di strada, gli iscritti hanno chiesto la disponibilità a Ferdinando De Capitani: lunga esperienza politica/amministrativa sia da sindaco (1999-2009 Molteno) sia da esponente PD nelle diverse esperienze politiche Provinciali. Da diversi anni Ferdinando segue l’attività politica amministrativa e civica calolziese ed è iscritto al circolo della città”.

Al suo fianco Monica Corti di Vercurago che seguirà la comunicazione. Giovanissima ma già con tante esperienze sulle spalle: in Consiglio comunale a Vercurago dal 2014 al 2019, attualmente responsabile comunicazione dei Giovani Democratici Lombardia e responsabile organizzazione, tesoreria e tesseramento nella Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici di Lecco. La continuità politica nella realtà calolziese sarà garantita dalla presenza di Sonia Mazzoleni attualmente Consigliere comunale, membro di Anci Lombardia Dipartimento Sicurezza – Protezione Civile – Polizia Locale.

“Nel dare inizio alla campagna elettorale il Circolo di Calolziocorte, Vercurago, Erve esprime un grande ringraziamento all’On. Gian Mario Fragomeli per la sua attività nelle due esperienze legislative, accompagnata da una particolare attenzione e presenza al nostro territorio con risultati concreti per diversi Comuni della nostra Provincia. Auguriamo un buon lavoro alla nostra Laura Bartesaghi, candidata alla Camera nel Collegio uninominale di Lecco. Laura Bartesaghi, Monica Corti insieme al Segretario Provinciale Manuel Tropenscovino rappresentano quella nuova generazione che avanza il diritto di essere

rappresentata nelle sedi istituzionali e oggi, giustamente, pretende di farne parte”.