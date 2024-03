Elezioni 2024. Lierna, Stefanoni passa il testimone alla Vice Costantini

Il sindaco ha annunciato di non volersi ricandidare alle amministrative

“Chiudo questa parentesi di 15 anni con serenità”

LIERNA – Il sindaco Silvano Stefanoni non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali dell’8-9 giugno, lasciando il testimone alla sua attuale vice, Simonetta Costantini. Lo ha annunciato lui stesso: “Ho deciso di passare il testimone dopo 15 anni di servizio dedicati alla mia amata comunità, cinque come consigliere, altrettanti come vicesindaco e gli ultimi cinque da sindaco” scrive in una nota stampa “la mia decisione di non ricandidarmi non è un segno di delusione verso la politica o le istituzioni, ma piuttosto una volontà di chiudere questa parentesi con serenità. Inoltre, per me, un già Sindaco in una lista, indipendentemente dalla sua gestione, può risultare ingombrante e condizionare chi lo succederà”.

Stefanoni ha ripercorso quanto fatto: “È stato un viaggio gratificante, reso possibile grazie al supporto del mio gruppo e di tutti i cittadini di Lierna. Credo fermamente che l’amministrazione richieda una mente serena, e al momento sento il bisogno di staccare per consentire a nuove energie di guidare il destino della nostra comunità. È importante che chi verrà dopo di me abbia la libertà di agire secondo le proprie idee e di portare avanti scelte che possano essere diverse o anche opposte, nel rispetto del processo democratico. Per questo, sono sicuro che la mia Vice Sindaco Simonetta Costantini sia la persona giusta per prendere il timone della nostra stupenda Lierna”.

“Durante il mio mandato, abbiamo affrontato molteplici sfide, dalle guerre alle siccità, dagli sversamenti alle frane. Tuttavia, nulla ha segnato la nostra comunità quanto la pandemia da COVID-19. Nonostante le difficoltà, abbiamo lavorato instancabilmente per rispondere alle emergenze e per garantire il benessere dei nostri cittadini”.

“Tra le opere realizzate, la creazione di Piazza IV Novembre rappresenta un momento speciale. Questo progetto, frutto di anni di lavoro e collaborazione con i predecessori Sindaci Zotti e Zucchi, ha trasformato un semplice triste parcheggio in un magnifico terrazzo sul lago, simbolo tangibile del nostro impegno per il miglioramento della nostra Lierna”.

“Mentre mi preparo a lasciare l’incarico, sono fiero di aver completato la progettazione e l’appalto per il chiosco sulla spiaggia di Grumo, anche se non avrò l’opportunità di vederlo realizzato. È un progetto che ha il potenziale per arricchire ulteriormente la bellezza di Lierna e sono grato di aver avuto la possibilità di contribuire al suo sviluppo”.

Stefanoni ha rivolto un pensiero anche alle opposizioni: “Sono l’organo di controllo e servono per stimolare la maggioranza, ma quelle fatte con l’intento di bloccare gli uffici a discapito dei servizi per i cittadini non giovano al paese. Inoltre, l’attacco alla persona anziché all’attività è veramente becero. Saranno gli elettori nelle urne a dare il responso. Invito tutti a mantenere un dibattito costruttivo e rispettoso, focalizzato sul bene della comunità”.

“Lierna è la mia casa, il luogo in cui sono nato e cresciuto, e rimarrò sempre disponibile per contribuire al suo progresso, voglio bene a tutti e ringrazio per gli anni trascorsi come Sindaco. Il mio impegno non si ferma; infatti, in qualità di Presidente della provincia di Lecco della Federazione Nazionale delle Persone con Disabilità (FAND), rimarrò sempre a disposizione di coloro che avranno bisogno” ha concluso il sindaco uscente.