Elezioni. Felice Rocca candidato di Progetto Osnago: “Una bellissima responsabilità”

Sabato pomeriggio la presentazione di Felice Rocca, candidato sindaco di Progetto Osnago

Assessore in entrambi i mandati del sindaco uscente Paolo Brivio, Rocca potrà contare in lista su quattro consiglieri uscenti

OSNAGO – “Per me è una bellissima responsabilità”. Si è espresso così Felice Rocca, candidato sindaco dell’attuale maggioranza di Progetto Osnago alle prossime elezioni amministrative, in programma l’8 e il 9 giugno.

Calabrese d’origine, residente in paese da vent’anni, di cui dieci trascorsi in amministrazione comunale, prima come assessore all’Istruzione e poi come delegato all’Ambiente e ai Lavori pubblici, durante i due mandati del sindaco uscente Paolo Brivio, Rocca, che ha anche ricoperto il ruolo di consigliere provinciale per 4 anni, è stato scelto da Progetto Osnago come capofila del gruppo che proverà a ottenere, ancora una volta, la fiducia degli osnaghesi.

“Siamo una lista civica orientata al centrosinistra, aperta al confronto e al dialogo con tutti” ha ribadito Rocca che sabato pomeriggio ha incontrato i sostenitori della lista per dare simbolicamente inizio alla campagna elettorale. A introdurre l’incontro, tenuto nella sala degli Anta, il sindaco Paolo Brivio che ha ricordato il percorso di condivisione e confronto che ha portato alla scelta di Rocca come candidato sindaco, evidenziando con soddisfazione come cinque esponenti su otto dell’attuale maggioranza hanno dato disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni, portando avanti il lavoro finora svolto.

Presenti anche gli ex sindaci Marco Molgora, con cui ebbe inizio, nel 1995, il percorso di Progetto Osnago e Paolo Strina, entrambi primi cittadini per due mandati, rimasti attivi all’interno del sodalizio senza più avere un ruolo all’interno dell’amministrazione comunale. “Non nascondo di aver provato una certa emozione perché ora tocca a me rappresentare Progetto Osnago alle elezioni come candidato sindaco. Ho voluto subito ringraziare gli attuali assessori e consiglieri che saranno al mio fianco in questa avvenuta, condividendo con me questo percorso”.

Nella squadra ci saranno sicuramente l’attuale vice sindaco Maria Grazia Caglio (indicata, nei mesi scorsi, nel toto sindaco insieme proprio a Rocca), il capogruppo Federico Dusi e i consiglieri Davide Castellazzi e Guido Raos. “Le altre persone in lista saranno tutti volti nuovi, riuscendo così garantire al gruppo continuità e stabilità nel rinnovamento. Ho trovato in tutti una grande disponibilità e stiamo costruendo una squadra che rappresenterà una bella espressione civica del territorio”.

Da metà febbraio, come annunciato dal presidente di Progetto Osnago Renato Conca, verrà promosso un ciclo di incontri formativi per illustrare a chi intende entrare a far parte dell’amministrazione comunale o delle consulte i meccanismi di funzionamento della macchina comunale.