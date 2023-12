Lecco-Bergamo, BeneComune chiede un consiglio comunale straordinario

Il gruppo guidato da Sonia Mazzoleni vuole chiarimenti sull’impatto dell’opera per Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Il gruppo consigliare di minoranza Calolziocorte BeneComune, nei giorni scorsi, ha scritto al sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi per chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema della nuova Lecco-Bergamo, con particolare riferimento ai lavori del lotto San Gerolamo che coinvolgeranno in maniera pesante la città, soprattutto dopo la scelta progettuale (che ricalca il tracciato originario) del commissario straordinario.

“Considerata l’importanza dell’argomento visto che i lavori stravolgeranno e cambieranno le sorti di Calolziocorte, vista la superficialità con la quale è stato affrontato l’argomento dall’amministrazione Ghezzi e viste le numerose richieste dei cittadini che hanno, giustamente, manifestato le loro preoccupazioni e perplessità, come gruppo Consiliare Calolziocorte BeneComune abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario” ha detto la capogruppo Sonia Mazzoleni.

In particolare i consiglieri del gruppo vogliono chiedere informazioni più dettagliate su cosa comporterà per la città la scelta della soluzione numero 1: “Quali sono gli immobili da demolire? Quali rischiano di subire danni a causa dei lavori? Riteniamo doveroso che si spieghino nel dettaglio tutte le problematiche che, per anni, si ripercuoteranno sulla città a fronte di quali benefici (se ci saranno)”.

LA LETTERA INVIATA AL SINDACO DAL GRUPPO CALOLZIO BENECOMUNE