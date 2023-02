Elezioni regionali. Il grazie di Mauro Piazza: “Un grande lavoro di squadra”

5.695 le preferenze raccolte sul territorio dal candidato della Lega

“E’ stata una coralità di persone che si son sacrificate per costruire una grande squadra che ha fatto un gran lavoro”

LECCO – 5.695 volte grazie. Tante quanto il numero di preferenze ricevute alle scorse elezioni regionali. Nella mattinata di oggi, mercoledì, Mauro Piazza ha voluto celebrare l’importante risultato che lo proietta tra i papabili per un possibile assessorato nella nuova giunta regionale guidata dal riconfermato presidente Attilio Fontana.

“E’ stata la campagna elettorale più bella delle tre che ho fatto perché ha avuto un taglio molto trasversale e siamo riusciti a riempirla di contenuti – ha detto Mauro Piazza -. Abbiamo fatto molti incontri focalizzati su quello che è stato fatto, ma soprattutto su quello che c’è ancora da fare”.

L’esponente della Lega ha fatto un lungo elenco di ringraziamenti, in primis ad Antonio Rossi (“per l’amicizia, il sostegno e il contributo”), poi alla Lega (“dove ho trovato un’accoglienza sincera”) e al presidente Attilio Fontana (“un risultato che lo ripaga di molte ingiustizie e cattiverie subite”). E ancora un grazie a tutti coloro che hanno dato una mano in questa campagna elettorale, amministratori, associazioni di categoria, imprenditori: “Grazie a Cinzia Bettega, alla presidente della provincia Alessandra Hofmann, a Peppino Ciresa, Mattia Micheli, il ‘sindaco della Valsassina’ Umberto Locatelli, Marco Molteni, Davide Salvucci, Carlo Piazza che, per la pace dei più stolti, chiarisco che ha preso le ferie per seguirmi. E ancora Matteo Fumagalli, Paola Panzeri, Antonio Pasquini (a Casargo ho preso più preferenze che abitanti) e Angela Rella. Mi scuso se ho dimenticato qualcuno ma è stata una coralità di persone che si son sacrificate per costruire una grande squadra che ha fatto un gran lavoro”.

Piazza ha poi toccato il tema dell’astensionismo: “E’ l’unica nota negativa di queste elezioni, ma il fatto di aver preso 2.500 preferenze in più, nonostante siano andate a votare poche persone, è la dimostrazione che se si lavora bene le persone si possono convincere, si possono motivare e si possono riavvicinare alla politica. Questo risultato è una grassa soddisfazione non solo per me ma per tutte le persone che sono state al mio fianco”.

Accanto a Mauro Piazza era presente il sottosegretario Antonio Rossi: “Sono contento del risultato soprattutto per il presidente Fontana che è stato attaccato e diffamato ingiustamente e so bene quello che ha passato durante la pandemia – ha detto Rossi -. Mi ha fatto piacere che abbia preso voti anche nelle zone più colpite dalla pandemia e questo è un bel messaggio. Appoggiando Mauro è bastato comunicare alla gente quanto fatto negli anni scorsi, non è servito fare promesse, ben sapendo che c’è ancora tanto da fare”.

Il referente provinciale della Lega Daniele Butti ha parlato di un risultato roboante: “Frutto di un lavoro capillare sul territorio. Un grazie a Mauro Piazza e agli altri tre candidati, Cinzia Bettega, Flavio Nogara e Anna Clara Bassani, perché la Lega ha recuperato sul territorio 7 punti dallo scorso settembre a oggi. Sono riusciti a dialogare col territorio, questa è stata la forza di Mauro che è anche la forza della Lega. Il nostro è un partito inclusivo e Mauro è stato capace di dare tanto; solo insieme si cresce ed oggi è tornata una Lega concreta. Un grazie anche ai militanti sul territorio. Sono certo che Mauro, come già fatto, saprà dare il massimo per il territorio lecchese”.