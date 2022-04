Il nuovo prefetto ricevuto in Provincia dalla presidente Hofmann

Visita del nuovo prefetto Sergio Pomponio alla sede istituzionale della Provincia

La presidente Hofmann: “Lavoriamo assieme per affrontare le sfide future”

LECCO – Oggi, venerdì, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha ricevuto a Villa Locatelli il nuovo Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, presentando anche i dirigenti provinciali.

“Ringrazio il Prefetto che, appena insediato, è venuto in Provincia di Lecco a conoscere la nostra realtà – commenta la Presidente Hofmann – Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale, da cui è emerso il suo desiderio di visitare tutto il territorio provinciale, di lavorare e di affrontare insieme in modo concreto le sfide future che ci attendono. Ci siamo assicurati reciprocamente la piena collaborazione e la disponibilità per il bene dell’intera Provincia”.