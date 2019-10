Nutrie, la Provincia convoca i Comuni. “Aspettavamo da due mesi”

Ancora nessun piano di contenimento per le nutrie

Ora la Provincia convoca i Comuni

LECCO – “La competenza non è nostra, è della Provincia, in quanto fauna selvatica” l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi, risponde in Consiglio Comunale sul tema delle nutrie, sempre più diffuse sulle sponde dell’Adda.

Dossi, già la scorsa primavera, aveva suggerito un’ipotesi di intervento, quella della sterilizzazione di questi mammiferi.

“Noi abbiamo proposto un dinamismo, che consentirebbe di agire con tempi più veloci di quelli di un piano di abbattimento, ma non è nostra competenza. Il nostro ruolo di stimolo lo abbiamo svolto” ha continuato Dossi.

Finalmente, fa sapere l’assessore, “dopo due mesi di attesa, è arrivato l’invito della Provincia di Lecco che ha convocato i Comuni coinvolti dal problema”.