Merate, Procopio: “Intitoliamo a Berlusconi il parco di via Allende”

La proposta del vicesindaco di Merate dopo l’intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia

“Un omaggio a un grande lombardo, imprenditore, politico e un ricordo che resterà del suo impegno verso la nostra città”

MERATE – Intitolare a Silvio Berlusconi il giardino da lui donato e realizzato in via Allende, di fronte alle villette di nuova realizzazione. La proposta porta la firma del vice sindaco Giuseppe Procopio che venerdì scorso, partecipando alla cerimonia di intitolazione del Belvedere al 39esimo piano di Regione Lombardia, ha voluto cogliere l’occasione di lanciare, anche tramite social, l’idea.

Un suggerimento che non fa altro che rendere pubblico un proposito in qualche senso atteso dato il dono effettuato qualche anno fa dall’ex presidente del Consiglio alla città di Merate. “Berlusconi ha effettuato per questa area un significativo investimento, ben 450.000 euro di opere e 150.000 euro di manutenzione” puntualizza Procopio che, qualche mese fa, ebbe l’onore di accompagnare il fondatore di Forza Italia in un tour al Vedù.

L’intitolazione del giardino urbano, che nella vulgata comune, è già chiamato Parco Berlusconi, sarebbe un “omaggio a un grande lombardo, imprenditore, politico e un ricordo che resterà del suo impegno verso la nostra città”.