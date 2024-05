Lecco. Festa della Repubblica: il programma della cerimonia

La manifestazione inizierà alle ore 9.30

LECCO – La città di Lecco è pronta a celebrare la Festa della Repubblica che si terrà domenica 2 giugno. La giornata prevede appuntamenti che iniziano dal mattino fino alla sera e durante la manifestazione saranno presenti: Alessandra Hoffman, Presidente della provincia di Lecco, Sergio Pomponio, Prefetto di Lecco e Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco.

Il programma

alle ore 9.30 : cerimonia dell’Alzabandiera in lungolario Isonzo (tratto di Piazza Cermenati).

: cerimonia dell’Alzabandiera in lungolario Isonzo (tratto di Piazza Cermenati). alle ore 10 : cerimonia Istituzionale in Piazza Garibaldi con la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e conferimento onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”. Accompagnamento musicale a cura della Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco.

: cerimonia Istituzionale in Piazza Garibaldi con la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e conferimento onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”. Accompagnamento musicale a cura della Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco. alle ore 17 : ammainabandiera, cerimonia dell’abbassamento della bandiera.

: ammainabandiera, cerimonia dell’abbassamento della bandiera. alle ore 21: concerto della Repubblica in Piazza Garibaldi, eseguito dalla Filarmonica G. Verdi e offerto da “Lecchese Turismo Manifestazioni”.

In caso di maltempo la cerimonia si terrà in Sala Don Ticozzi (Via Ongania n.4), mentre il concerto sarà presso l’Auditorium della Camera di Commercio (Via Tonale 28/30).