Brianza Autistica è una serata dedicata alla celebrazione della Giornata dell’Orgoglio Autistico.

L’appuntamento è fissato per il 18 giugno 2024 alle 20:45 (termine previsto alle 23), presso lo Spazio Giovani Villa Facchi in via Castelbarco 7 a Casatenovo.

L’evento, a ingresso libero su prenotazione, è pensato come un laboratorio interattivo dove i partecipanti potranno imparare a riconoscere e smontare gli stereotipi sull’autismo. L’obiettivo è trasformare i pregiudizi in comprensione, i luoghi comuni in

luoghi sicuri, per un territorio più vivibile e accogliente per menti e corpi non conformi.

L’evento è limitato a 30 partecipanti per garantire una migliore esperienza interattiva.

Si richiede la prenotazione tramite l’invio di una e-mail a brianza.autistica@gmail.com entro il 16 giugno 2024