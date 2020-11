Elezioni 2021. Il sindaco di Olginate Passoni si ricandida per il secondo mandato

Il sostegno del Circolo PD Olginate e del gruppo Obiettivi in Comune 3.0

“Riconosciamo l’indiscutibile dedizione di un sindaco sempre presente e disponibile e capace di fare rete”

LECCO – Avvicinandosi ormai la conclusione dell’attuale mandato del sindaco di Olginate Marco Passoni, nelle scorse settimane i gruppi di Circolo PD di Olginate e Obiettivi in Comune 3.0 hanno avviato una riflessione comune sulla gestione cittadina, condivisa dal 2016 ad oggi. Una riflessione che ha portato i due gruppi a sostenere la ricandidatura del sindaco uscente.

In tali incontri è emerso in modo unanime come il percorso avviato in questi anni da parte della maggioranza sia degno di apprezzamenti: “Molti i risultati raggiunti in questi quattro anni e mezzo, oltre a una gestione dell’emergenza imposta dal covid-19 che, sul nostro territorio, è stata caratterizzata dalla presenza costante e instancabile della persona del Sindaco, oltre che della maggioranza tutta” spiegano Davide D’Occhio, segretario circolo PD Olginate e Roberta Valsecchi, referente del gruppo Obiettivi in Comune 3.0.

“Preme peraltro evidenziare come questo mandato sia stato segnato dalla parola ‘rete’. In questo senso, sono numerose le associazioni e i volontari coinvolti (cui è doveroso rivolgere più di un ringraziamento istituzionale per l’enorme sforzo profuso) non solo nella gestione dell’emergenza di questi mesi con gli interventi effettuati dalla Protezione Civile, ma, tra le tante iniziative, anche con le giornate organizzate da Cittadinanza Attiva, svolte fin dall’insediamento della giunta Passoni. La maggioranza ha lavorato con determinazione ed

estremo senso pratico sia sul fronte della gestione ordinaria, che su quello delle opere e degli investimenti, mettendo in atto strategie che hanno consentito di cogliere tutte le occasioni disponibili e di realizzare il realizzabile”.

“Il gruppo ha inoltre attuato una politica di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà

associative del Paese, favorendone la nascita e lo sviluppo e quindi provando a coinvolgere tutte le componenti sociali interessate a partecipare – continuano -. Naturalmente alcuni progetti, particolarmente in ambito educativo, sociale e culturale, sono in questo momento sospesi ed impediti dalle strette conseguenti all’emergenza sanitaria, ma anche in un contesto tanto limitante e demoralizzante, la maggioranza continua a lavorare coesa e con l’ambizione di poter quanto prima restituire alla cittadinanza la crescita e la socialità che essa si merita”.

Per tali ragioni, il Circolo PD di Olginate e Obiettivi in Comune 3.0 accolgono la disponibilità di Marco Passoni a proseguire il tragitto felicemente imboccato nel 2016: “Riconosciamo l’indiscutibile dedizione di un Sindaco sempre presente e disponibile e capace di ‘fare rete’, i gruppi rilanciano con fermezza la sua candidatura, consolidando il sostegno accordato alle scorse amministrative, e rafforzando questo spirito di unità, con l’obiettivo di mettere in campo una squadra rinnovata e arricchita di quelle componenti sociali radicate sul territorio olginatese di cui la prossima lista ‘Olginate 2020’ dovrà essere capace di farsi interlocutore”.

Entrambi i gruppi, nonostante il periodo di estrema difficoltà che coinvolge tutti ai vari livelli, vogliono mantenere uno sguardo progettuale per il futuro presentando già da ora il candidato per le prossime elezioni amministrative: “Tale sguardo è anche rivolto alle altre forze del territorio, nella volontà di creare un gruppo solido che lavori unito per sostenere questa candidatura”.