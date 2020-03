Olginate. Consiglio a porte chiuse: approvato il bilancio, al via i lavori all’acquedotto

Consiglio comunale a porte chiuse

Al via i lavori sull’acquedotto, si parte da via Gambate

OLGINATE – “Mi scuso con i cittadini che non hanno potuto entrare”. Così il sindaco Marco Passoni ha rimarcato l’esigenza di svolgere, martedì pomeriggio, il consiglio comunale a porte chiuse nel rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus.

Durante la discussione del bilancio di previsione (approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza) l’amministrazione ha confermato che non ci saranno interventi sulle aliquote tributarie, mentre continuerà il proprio impegno nel recupero dell’evasione fiscale. Sono stati previsti anche circa 200.000 euro dalle sanzioni: “A oggi sono già stati eseguiti accertamenti per circa 50.000 euro” ha detto il sindaco. Verranno poi mantenuti gli standard raggiunti sui servizi soprattutto per quanto riguarda scuole e servizi sociali.

Il sindaco, in chiusura, ha comunicato che a fine marzo prenderanno il via i lavori di Lario Reti Holding sull’acquedotto in via Belvedere, via Gambate e via Ronco Praderigo. I lavori avranno una durata, se non ci saranno imprevisti, di circa 10 mesi. Durante la prossima settimana, infine, il sindaco incontrerà il curatore fallimentare per aggiornamenti sull’evoluzione della bonifica dell’ex Fonderia San Martino.