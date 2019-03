“Progetto Futuro” è il nome della lista che appoggia il candidato Anna Clara Bassani

Nel simbolo è stato inserito il logo della Lega: “La candidatura è sostenuta dal partito di Matteo Salvini”

VALGREGHENTINO – Il gruppo “Insieme per Cambiare”, attualmente all’opposizione, decide di guardare avanti e di rinnovare il proprio messaggio e la propria immagine in vista della nuova sfida elettorale che dovrà affrontare il prossimo 26 maggio e che chiamerà tutti i cittadini di Valgreghentino al voto.

La lista che si propone come alternativa a quella dell’amministrazione uscente, e che presenta come candidato sindaco Anna Clara Bassani, si chiamerà “Progetto Futuro”.

“Nasce da un progetto unitario in cui le singole competenze si uniscono in un gruppo che si prefigge come obiettivo primario quello di ascoltare i bisogni di tutti i cittadini e trovare soluzioni concrete valorizzando il concetto stesso di impegno civico”.

“Il simbolo, che i Valgreghentinesi troveranno sulla scheda elettorale, è un tondo di colore blu acceso in contrasto con la mezzaluna bianca, ovvero un ‘sorriso’ che rappresenta l’idea di positività, visione aperta e armonia del ‘fare insieme’ ripresa anche dal dettaglio del puzzle tricolore dove ogni tassello è importante, ma è solo unito agli altri che crea plus valore. Si cambia prospettiva ampliando la visione incentrata sulla famiglia ad una visuale più inclusiva di tutti i cittadini e più aperta alle novità”.

“Infine, nella parte inferiore del simbolo è stato inserito il logo della Lega, perché come nelle occasioni precedenti, l’operato del gruppo e la candidatura a sindaco di Anna Clara Bassani è sostenuta dal partito di Matteo Salvini“.