Per i bambini del Polo dell’Infanzia Antonio Nava, imparare l’inglese non è solo un apprendimento linguistico, ma un percorso di crescita che li aiuta a esplorare il mondo con curiosità, in modo naturale e divertente. Grazie alla collaborazione con Mamimondo, leader nell’insegnamento dell’inglese per l’infanzia tramite l’innovativo metodo Helen Doron, offriamo ai nostri piccoli un’esperienza linguistica unica e completa.

Ecco come il nostro approccio stimola l’apprendimento dell’inglese:

Apprendimento spontaneo : i bambini apprendono l’inglese in modo naturale attraverso il gioco, la musica e il divertimento.

: i bambini apprendono l’inglese in modo naturale attraverso il gioco, la musica e il divertimento. Esperienza coinvolgente : la lingua prende vita con canzoni, giochi, musica e movimento, trasformando l’apprendimento in un’avventura entusiasmante.

: la lingua prende vita con canzoni, giochi, musica e movimento, trasformando l’apprendimento in un’avventura entusiasmante. Crescita armoniosa e rispettosa: ogni attività valorizza lo sviluppo personale e il rispetto per gli altri, in un contesto sicuro e stimolante.

Percorsi in lingua inglese specifici per ogni fase di crescita:

Asilo Nido “Primi Amici” : ogni martedì, lezioni di inglese con metodo Helen Doron .

: ogni martedì, lezioni di inglese con metodo . Sezione Primavera “Cresciamo insieme” : ogni martedì, lezioni di inglese con metodo Helen Doron , e in più 30 ore di inglese potenziato.

: ogni martedì, lezioni di inglese con metodo , e in più 30 ore di inglese potenziato. Scuola dell’Infanzia “Avanti tutta”: inglese ogni martedì con metodo Helen Doron, arricchito da 12 ore di inglese potenziato con insegnanti che trascorrono l’intera mattinata nelle classi e 5 laboratori tematici extra-scolastici su yoga, arte, musica e storytelling – tutto in lingua inglese.

Dopo il successo del percorso sperimentale di quest’anno, dal prossimo anno le 30 ore di inglese potenziato diventeranno parte integrante della Sezione Primavera, anche in previsione dell’incremento avvenuto sulla scuola dell’infanzia.

Vuoi scoprire di più su questo innovativo percorso educativo?

Partecipa al nostro Open Day, sabato 30 novembre dalle 10:00 alle 12:00, presso il Polo dell’Infanzia Antonio Nava in via Belvedere 21 a Lecco!

Durante la giornata, potrai conoscere da vicino la nostra struttura e scoprire il nostro percorso educativo, che accompagna i bambini dai primi mesi di vita fino alla scuola dell’infanzia. I tuoi bambini potranno sperimentare attività creative e laboratori innovativi come “English Snack Time”, con yoga, arte, musica e letture in inglese, e “La Scatola delle Emozioni”, un laboratorio teatrale per esplorare e esprimere le emozioni.

Sarà un’esperienza per tutta la famiglia!

Potrai anche gustare i prodotti a Km 0 della nostra cucina e acquistare la nostra deliziosa polenta taragna, preparata appositamente per l’occasione.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati!

Affrettati a registrarti e non perdere l’opportunità di dare a tuo figlio un’anteprima di un percorso di crescita unico e stimolante.