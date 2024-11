Tante proposte interessanti per cene aziendali, associative e familiari in vista del Natale

Al Ristorante Frigerio menù per tutti i gusti, sale accoglienti per sentirsi come a casa

Tanti menù a prezzi interessantissimi! Sono le proposte autunno-inverno del Ristorante Frigerio di Lecco, dedicate ai gruppi.

Proposte per pranzi e cene di famiglia, eventi aziendali o associativi in vista del periodo natalizio che (sappiamo..!) ci riunirà tutti al tavolo insieme a colleghi, amici e familiari.

Menù per tutti i gusti, con ampia possibilità di scelta (compresa una variante completamente vegetariana) come sempre all’insegna della buona cucina.

Scopri tutte le proposte:

N.B. Su prenotazione, numero minimo di 10 persone.

Da Frigerio troverete un ambiente caldo e accogliente dove trascorrere piacevoli serate e pranzi in compagnia. Ogni sala ha la sua personalità: romantica come la sala del camino, moderna e luminosa come la sala quadro, affacciata alla piazza centrale della città, ma ognuna fedele al senso di ospitalità che da sempre contraddistingue lo storico locale del centro Lecco.

Il vino è una componente immancabile e non potrebbe essere altrimenti per un locale sede di una ricca e raffinata enoteca, con le migliori etichette. L’ampia disponibilità di spazi interni, rendono Frigerio il ristorante ideale per comitive e gruppi numerosi.

Frigerio vi aspetta in Piazza XX Settembre 54 a Lecco… nel cuore del centro storico, a due passi dal lungolago!

Ristorante Frigerio

Piazza XX Settembre 54 Lecco

info@ristorantefrigerio.com

0341.363435