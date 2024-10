Inaugurata la Nuova Palestra di Fisiorun a Lecco

Dove pilates, hyrox, ginnastica e personal training affiancano la Fisioterapia

Fisiorun ha ufficialmente aperto le porte della sua nuova palestra in via Montelungo a Lecco, un centro all’avanguardia dedicato all’attività fisica e al movimento. Questa terza struttura si aggiunge alle già consolidate sedi di Lecco e Mandello, specializzate in fisioterapia, riabilitazione e nutrizione.

La nuova palestra accoglie persone di tutte le età e con qualsiasi profilo di salute. Da chi ha subito un infortunio o soffre di patologie a chi sta bene ma vuole cominciare a muoversi di più e in modo più sicuro così come chi vuole migliorare le sue performance sportive.

Le altre sedi di Fisiorun offrono trattamenti per dolori muscolo scheletrici, traumi ed infortuni, patologie neurologiche, riabilitazione cardiovascolare, riabilitazione del piano pelvico e idrokinesiterapia.

“Negli anni, si è sviluppata una dualità nelle nostre attività”, racconta Renzo Raimondi, fondatore di Fisiorun. “Da un lato, c’è la parte clinica che si occupa di aiutare i pazienti che arrivano con problemi motori specifici. Dall’altra parte, vogliamo fare prevenzione e vogliamo dare a tutti la possibilità di sperimentare nuove tipologie di movimento. Grazie alla nuova palestra possiamo completare al meglio questa offerta.”

Due ampie sale: una dedicata al pilates – sia reformer che matwork – yoga e ginnastica dolce, e l’altra riservata all’allenamento e alla riatletizzazione, con corsi di mobilità, forza, prevenzione infortuni e tonificazione. A questo si aggiungono i corsi all’aperto come “FisioRun & The City”, che ogni anno porta diversi sedentari a trasformarsi in runner incalliti.

La palestra dimostra con solide basi scientifiche come il movimento e l’attività fisica rappresentano la miglior medicina per affrontare diverse patologie, tra cui dolori muscoloscheletrici, ipertensione, sovrappeso, stress, malattie cardiache, tumori e osteoporosi. Ed esiste davvero uno sport adatto a tutti.

Il team di Fisiorun è composto da quattro fisioterapisti, sei professionisti laureati in scienze motorie e un nutrizionista, tutti altamente qualificati e pronti a offrire strategie personalizzate per la prevenzione e la gestione delle problematiche muscoloscheletriche. Inoltre, il dott. Raimondi è docente e ricercatore per The Running Clinic in Italia.

Grazie a questa preziosa collaborazione, Fisiorun si conferma punto di riferimento per chi vuole prevenire o gestire gli infortuni e per chi desidera migliorare le proprie performance nella corsa.

Sin dalla sua fondazione, Fisiorun si è distinta per un approccio “slow” alla medicina, educando i pazienti sulla storia naturale delle malattie ed evitando risposte affrettate o fuorvianti.

La filosofia del centro promuove l’idea che spesso le soluzioni più semplici siano le migliori, contribuendo a un cambiamento positivo nella cultura della salute attraverso il movimento e cure di alta qualità, mirate a soddisfare le esigenze individuali di ciascun utente.

Per ogni informazione su Fisioterapia o Palestra:

Telefono E Whatsapp: 0341.080813

Mail fisiorun.it@gmail.com

Sito web https://www.fisiorun.it/

– Lecco Via Martiri di Nassirya 23

– Lecco Via Montelungo 5

– Mandello del Lario Via Dante 35