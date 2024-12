MI25 – 7ª Edizione: Riflessioni e Prospettive sul Mercato Immobiliare

LECCO – L’evento MI25, giunto alla sua settima edizione, si è confermato un appuntamento chiave per comprendere le dinamiche in evoluzione del mercato immobiliare. Attraverso analisi dettagliate e interventi di esperti, ha offerto strumenti e strategie essenziali per navigare in un settore complesso e competitivo.

Tendenze e Sfide del Mercato

Federico Zaffarano di B Studio Immobiliare ha presentato i dati dell’osservatorio di mercato, evidenziando una stabilità nelle compravendite. La domanda principale riguarda trilocali e quadrilocali, soprattutto da parte di famiglie. Tuttavia, è emersa una problematica significativa: la carenza di soluzioni abitative accessibili per giovani coppie e famiglie con budget compresi tra i 200.000 e 300.000 euro. Le poche opzioni disponibili richiedono spesso costosi interventi di ristrutturazione, rappresentando una barriera economica rilevante.

Affitti e Performance Energetica

Il mercato degli affitti presenta criticità analoghe: le soluzioni disponibili sono scarse e costose, rendendo difficile per molte famiglie trovare abitazioni adeguate. Inoltre, si registra una diminuzione della domanda per appartamenti con bassa efficienza energetica (classi F e G), un trend spinto dalle normative europee e dalla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.

Graziano Salvalai del Politecnico di Milano e Marta Maria Sesana dell’Università di Brescia hanno approfondito i temi della de carbonizzazione e delle nuove metodologie di valutazione delle emissioni degli edifici. Questi aspetti saranno cruciali nei prossimi anni, con normative più stringenti che spingeranno il settore verso standard energetici sempre più elevati.

Turismo e Impatti sul Mercato

Fabio Dadati, presidente di Lario fiere, ha discusso l’impatto del turismo e degli affitti brevi sul mercato immobiliare. L’aumento dei prezzi delle locazioni e la riduzione delle disponibilità per gli acquirenti locali sono conseguenze dirette della crescente domanda di alloggi turistici.

Scenari Futuri e Opportunità

Michele Bonaventura, titolare di B Studio Immobiliare, ha delineato possibili scenari futuri, sottolineando l’importanza della sinergia tra Milano e Lecco. Con l’apertura di una nuova sede a Milano, l’agenzia punta a intercettare i milanesi in cerca di abitazioni più accessibili. La differenza di prezzo è significativa, a Milano un trilocale costa mediamente 550.000 euro, a Lecco è possibile acquistare una casa simile per circa 250.000 euro. Questo rappresenta un’opportunità per chi desidera spostarsi fuori città, accedendo a immobili di nuova costruzione e con alta efficienza energetica.

Il mercato immobiliare del 2024 conferma una crescente attenzione verso la sostenibilità e le nuove costruzioni. Le sfide principali riguardano da un lato l’accessibilità economica per le fasce più giovani e meno abbienti, dall’altro riuscire a catturare l’attenzione di nuove fasce di mercato verso la provincia di Lecco e il suo territorio.

Per accrediti edizione MI26: info@bstudioimmobiliare.it

B Studio Immobiliare

Via Dante n.19 – 23900 Lecco (LC)

Email – info@bstudioimmobliare.it

Tel 0341 286839