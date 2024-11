Mandarino, limone e pompelmo donano al nuovo “Mavà Gin” un carattere fresco e deciso, perfetto per i palati raffinati e per chi cerca un regalo speciale

Nasce il nuovo “Mavà – T’hee faa el Gin”, un gin che è sinonimo di passione, storia e tradizione, con un tocco agrumato che lo rende magnifico. Il nome, una fusione di “Ma” e “Va”, richiama con affetto i suoi creatori: Roberto Manfreda, alias Manfre, gestore del noto chiosco “Da Manfre” in via Adda a Lecco, e i fratelli Romeo e Ettore Vassena titolari del Bar Vitali in piazza della Vittoria, ad Acquate.

Se l’etichetta non è una novità, lo è invece il ginm rinato dopo uno stop forzato. Infatti, dopo il successo del primo “Mavà”, la produzione ha affrontato una sfida significativa: “Purtroppo – spiegano Roberto e Romeo – è venuto a mancare il nostro produttore col quale avevamo dato il via a questa ‘avventura’ nel mondo del gin. Abbiamo voluto e dovuto fermarci. Poi abbiamo deciso di ricominciare da zero”.

Con determinazione, Manfre e Meo hanno cercato un nuovo partner produttivo di fiducia, mettendo a punto mesi di studio e sperimentazioni per ritrovare quell’aromaticità unica che contraddistingue il loro gin. Il risultato? Il nuovo “Mavà – T’hee faa el Gin” che si presenta con un carattere più agrumato, arricchito di sentori intensi e profumati.

I due soci spiegano con entusiasmo: “È un gin che parla di agrumi, con note di mandarino, limone e pompelmo, ovviamente ginepro, pepe garofanato e bergamotto. Il colore leggermente giallo richiama questi profumi, e al palato regala un’esplosione di sapori davvero sorprendente. Potremmo rubare un celebre slogan degli anni ‘80: ‘Un gin che non ti aspetti’”.

Disponibile in esclusiva al chiosco “Da Manfre” e al Bar Vitali, il “Mavà – T’hee faa el Gin” non è solo una novità per gli appassionati, ma anche un’ottima idea regalo per le feste natalizie imminenti. Un regalo che sà di territorio, di autenticità e di un’avventura che continua nel segno del gusto e della passione.