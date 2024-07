VALMADRERA STREET FOOD FESTIVAL – Dal 5 al 7 luglio, Area Lago Parè

Street food, musica & divertimento

Dal 5 al 7 luglio Tipico Eventi torna a Valmadrera con il gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. L’area Lago Parè verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali, con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli. Sempre aperta anche l’area bimbi, con jumping e scivolo gonfiabile.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento!

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di venerdì suoneranno i REVOLUTION, tribute band dei Guns N’ Roses. Nella serata di sabato invece grande show con 80 VOGLIA DI 90 & 2000, cover band che regalerà un viaggio musicale tra le hits del passato e quelle più attuali. Entrambi i concerti cominceranno intorno alle ore 21.30.

Domenica sera si chiude in bellezza con gli AREAVASCO, tribute band del grande Vasco Rossi: l’esibizione comincerà alle 18.30

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione! Passate a trovarci, vi aspettiamo!

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento ufficiale su Facebook “VALMADRERA – STREET FOOD FESTIVAL” https://www.facebook.com/events/990977552262846

Se invece volete sapere di più su di noi e sui nostri eventi in giro per l’Italia trovate tutto sulla nostra pagina: https://www.facebook.com/tipicoeventi/