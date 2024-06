60 anni di eccellenza: la storia di successo della Concessionaria Messa T

60 anni di storia, un viaggio che parte dall’iniziativa di un meccanico monzese e arriva fino ad oggi, narrando il percorso della Concessionaria Messa T, dealer storico della Brianza presente sul territorio dal 1964

La Concessionaria Messa T è la testimonianza di come la passione per il proprio lavoro, l’impegno e i valori familiari possano creare un’impresa di eccellenza e sempre al passo con i tempi. Da sempre l’Azienda è sinonimo di qualità e affidabilità nel settore automotive, rappresentando con successo i marchi Renault, Dacia e Mobilize nelle province di Monza Brianza e Lecco, e offrendo anche un ampio parco auto di vetture d’occasione, oltre che servizi di assistenza e carrozzeria, per seguire il ciclo di vita dei veicoli a 360°.

Come è nata? Conosciamola meglio

Tutto ebbe inizio nel 1964 quando il proprietario di un negozio di tipografia di Monza, in cerca di un’automobile che potesse contenere un tecnigrafo, si rivolse a un meccanico intraprendente che saltuariamente vendeva automobili: Tomaso Messa. L’industrioso meccanico non solo trovò la macchina adatta, la Renault 4L, ma ne rimase così colpito da chiederne la rivendita.

È così che nacque la Concessionaria Messa T, dal desiderio di offrire non solo automobili ma anche soluzioni personalizzate, con un’attenta cura del cliente.

Con il passare degli anni, il marchio Messa T conquistò un ruolo importante nella vendita di automobili Renault e Dacia sul territorio, anche grazie all’ingresso in Azienda della seconda generazione: i figli di Tomaso, Giorgio nel 1975 e Marco nel 1980, che contribuirono a portare intraprendenza e nuove energie

L’espansione Aziendale proseguì negli anni, tanto che fu necessario, nel 1998, trasferire la sede di Monza in via Boccioni 2, e allargarla ulteriormente nel 2009 realizzando un più ampio e moderno showroom.

La crescita non si fermò qui: nel 2015, l’Azienda aprì una seconda sede a Vimercate, e nel 2019, una terza a Merate, estendendo così la sua zona di competenza fino alla provincia di Lecco.

Oggi, le tre sedi di Monza, Vimercate e Merate sono un punto di riferimento nel territorio brianzolo per i marchi Renault, Dacia e Mobilize.

Dal nonno ai nipoti, la transizione generazionale

Nel 2024 l’Azienda può contare su più di 70 collaboratori e questo è un anno particolarmente rilevante: la Concessionaria celebra il 60° anniversario e, contestualmente, Messa T vive un momento decisivo con il passaggio del testimone alla terza generazione: Andrea Messa nelle vesti di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo insieme a Silvia Messa e Riccardo Messa, rispettivamente anche HR Specialist e Product Specialist dell’Azienda.

I titolari Giorgio e Marco Messa restano all’interno della Direzione aziendale come membri del Consiglio di Amministrazione.

Tali cambiamenti segnano un nuovo capitolo nella storia dell’attività, che continua a guardare al futuro con grande ottimismo e determinazione.

Obiettivi attuali e futuri

Rimanere al passo con i tempi senza perdere di vista le proprie radici e la salda dedizione ai valori familiari, sono i principi su cui l’Azienda si fonda; non a caso la mission e la vision aziendali vengono perfettamente rispecchiate dall’espressione “le persone al centro”. La sua vision si basa infatti sul concetto che al centro della continuità e solidità dell’Azienda ci siano le persone, dai clienti ai propri collaboratori; la mission si concretizza nel creare valore per le persone attraverso l’offerta di prodotti e servizi di mobilità.

Tali propositi contribuiscono a mantenere nel tempo la competenza, l’affidabilità e l’attenzione al cliente, valori su cui il fondatore aveva creduto e su cui ancora oggi poggia il proposito dei nipoti Andrea, Silvia e Riccardo.

Gli obiettivi di sviluppo aziendale della terza generazione Messa sono ambiziosi e allo stesso tempo ponderati, si concentrano sul raggiungimento dell’equilibrio tra tre valori, fondamentali per un corretto assetto aziendale:

Valore economico

Valore per le risorse umane

Valore per i clienti

Andrea Messa spiega: “[…] Nel nostro modello di business abbiamo riservato grande attenzione alla ricerca e sviluppo, alla sostenibilità e alla formazione continua dei collaboratori per adeguarci alle nuove tecnologie e ai cambiamenti del mercato; siamo certi che questa scelta ci porterà un vantaggio competitivo nel mercato del futuro. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario viaggio aziendale. Auguriamo a tutti noi altri 60 anni di successi e soddisfazioni!”

La Concessionaria Messa T, con 60 anni di storia alle spalle, guarda al domani con fiducia e determinazione. La passione per l’automotive, unita a una solida tradizione familiare e a una costante ricerca dell’innovazione, garantisce che l’Azienda rimanga un punto di riferimento per i clienti in Brianza.

Facciamo anche noi alla Messa T i nostri migliori auguri per questo speciale anniversario!

La Concessionaria MESSA T vi aspetta nelle sue sedi di:

MONZA via Boccioni 2

VIMERCATE via Trezzo 480

MERATE via Bergamo 78

www.messa.it