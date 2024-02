Gli Alpini di Calolzio premiano Sergio Butti con la Targa Solidarietà 2024

La cerimonia di consegna durante l’assemblea annuale del gruppo

Gli alpini di Calolzio si ritroveranno domenica 3 marzo per il consueto pranzo sociale

CALOLZIOCORTE – Si è svolta domenica scorsa l’assemblea annuale del Gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte. La giornata si è aperta con la Santa Messa che ha visto la partecipazione del Coro Ana dell’Adda e quindi l’assemblea dove è stato tracciato il resoconto del anno passato e si è parlato delle varie attività in programma per il 2024.

Come da tradizione è stata assegnata la Targa Solidarietà Alpina 2024, premio riservato a persone che si sono distinte con azione benefiche. Quest’anno la scelta è ricaduta su Sergio Butti, vicepresidente del Cai di Calolziocorte che, oltre a svolgere attività all’interno dell’associazione e a favore di enti religiosi (Padri Somaschi), è stato impegnato come volontario in vari paesi dell’Africa. A consegnare la targa oltre al capogruppo Claudio Prati anche il vicesindaco Aldo Valsecchi.

Alpini di Calolzio che domenica 3 marzo si ritroveranno per il consueto pranzo sociale che quest’anno è in programma al Ristorante Max di Calolziocorte. L’appuntamento, come al solito, sarà l’occasione per devolvere parte dei soldi ricavati con le varie attività alla Lilt rappresentata dalla presidente Silvia Villa.

Ringraziamo Giorgio Toneatto per le fotografie