Mandello. Il maltempo rallenta la pulizia del verde

Troppa pioggia per procedere con le operazioni di sfalcio in alcuni punti del paese

Proseguono invece gli interventi ai giardini e al ponte di Luzzeno

MANDELLO – “Questi mesi di aprile e maggio così piovosi hanno creato non pochi problemi alle attività di sfalcio delle strade e dei sentieri pubblici. Se per i parchi gioco siamo riusciti a tenere abbastanza il passo, per le strade e per i passaggi pubblici la situazione è di estremo ritardo, per il quale ci scusiamo”.

Non tra i più favorevoli il meteo di questi ultimi mesi che, come racconta il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, ha rallentato le operazioni di pulizia del verde. “Se nei prossimi giorni ci saranno giornate di bel tempo, recupereremo il ritardo. Nei primi giorni di giugno interverremo anche sulla sp72 (sfalcio delle cunette)”, fa sapere il primo cittadino.

Altri interventi, nonostante il clima, stanno invece proseguendo, su tutti la riqualificazione dei giardini: “Contiamo di liberare la zona della darsena Falck entro i primi giorni di giugno – spiega Fasoli -. Ridotti il più possibile anche i disagi per la manutenzione della fognatura in Via Partigiani. Ci scusiamo sempre, ma erano interventi necessari e urgenti. I lavori notturni comportano spese ulteriori che, alla fine, riducono i fondi disponibili per le manutenzioni stesse”.

“Nella settimana dal 10 al 14 giugno, sarà invece asfaltata l’area del ponte di Luzzeno. L’intervento totale è costato 730.000 euro. Non sono mancati i disagi ma, rispetto alla previsione iniziale del progetto, i giorni di chiusura totale della strada sono stati ridotti da 90 a 35. Ulteriori asfaltature sono previste lungo la sp72″.