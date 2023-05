Chiosco di Colico, ennesimo gestore cercasi

Il Comune riproverà ad assegnare la struttura nel Parco Cariboni

Dopo un altro tentativo andato (quasi) a vuoto, prevista l’apertura di un nuovo bando

COLICO – La speranza è che questa sia la volta buona per il chiosco di Colico: dopo la mancata assegnazione della struttura all’ultima apertura di buste, per via di una parte di documentazione mancante, il Comune riproverà ad aggiudicarla così da vivacizzare e rendere più attrattiva la zona di Parco Cariboni.

“Fra poco dovremmo riaprire i termini del bando – spiega il sindaco Monica Gilardi -. Ci riproviamo dopo un altro tentativo che non ha dato i risultati sperati”. Non ancora definita la data di pubblicazione per provare a candidarsi come gestori del chiosco, che avrebbe dovuto iniziare la sua attività già a inizio aprile. Purtroppo gli esiti dei bandi ne hanno bloccato l’apertura sul nascere.