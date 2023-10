Ciclopedonale Colico-Piona: altro lotto per concretizzare il progetto ‘Brezza’

Tratto interessato la curva sulla SP 72 all’altezza della stazione di Piona

“Un’opera scorporata rispetto al progetto ‘Brezza’, che il Comune finanzierà interamente con proprie risorse”

COLICO – La ciclopedonale Colico-Piona sta per diventare realtà: conclusa la fase progettuale, entro la fine di ottobre cominceranno gli interventi per realizzare un nuovo tratto di quello che è stato denominato il progetto ‘Brezza’.

“E’ un progetto unico – spiega Davide Ielardi, vicesindaco con delega alle opere strategiche – ma Colico ha deciso di scorporarlo in quattro lotti: il primo e il secondo sono già stati realizzati, adesso tocca al terzo”.

Quello di cui parla Ielardi è il tratto più delicato, di cui negli scorsi giorni si è conclusa la fase progettuale, con lavori in partenza, come detto, entro fine mese. “Percorrerà una curva sulla SP 72 all’altezza della stazione di Piona – precisa il vicesindaco -. Dopo aver trovato un accordo col privato e ottenuto una cessione bonaria, arretreremo il muro e realizzeremo la ciclopedonale, finanziata interamente dal Comune, a differenza degli altri lotti. Dal progetto ‘Brezza’ abbiamo infatti deciso di stralciare due o tre punti considerati delicati e, compatibilmente con le nostre risorse, portarli avanti in autonomia”.

Complessivamente, per quanto riguarda l’area di competenza di Colico, la ciclopedonale nella sua interezza consentirà di attraversare il paese, dall’area industriale fino alla località Garavina.

“Nei mesi scorsi – conclude Ielardi – è stata firmata la convenzione in Provincia di Lecco per il lotto complessivo e terminare così l’opera che, per quanto concerne Colico, comporterà l’esborso di 1,4 milioni di euro, di cui 1,120 ricevuto dalla Provincia di Lecco tramite Regione Lombardia, e 280 mila euro con fondi di bilancio 2024 del Comune. La progettazione definitiva per l’ultimo lotto è in corso, le interlocuzioni con gli altri enti proseguono e contiamo il prossimo anno di appaltare le opere”.

A sottoscrivere la convenzione legata al progetto ‘Brezza’, oltre a Colico, infatti anche i Comuni di Abbadia, Bellano, Dervio e Colico, con l’obiettivo di dare vita a una pista ciclabile che possa unire tutta la sponda del lario orientale, da Abbadia a Colico, grazie al supporto di Regione Lombardia. Pezzo dopo pezzo.