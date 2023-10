Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite: un sodalizio (che continua) in ottima salute

200 prestazioni mediche e trasporti gratuiti donati nei primi otto mesi del 2023

Riproposta come lo scorso anno ‘Le Stelle Manzoniane’, charity dinner per sostenere le attività di associazione e fondazione, in programma venerdì 1 dicembre

BOSISIO PARINI – Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite Onlus saranno di nuovo insieme al Palataurs di Lecco per proporre una nuova edizione de ‘Le Stelle Manzoniane’, charity dinner che lo scorso anno aveva riscosso un grande successo. L’appuntamento è per venerdì 1 dicembre alle ore 19.00: la serata è finalizzata a sostenere le attività dell’associazione e della fondazione, con la mission di incentivare lo sviluppo di una comunità più sana, inclusiva e partecipe per un migliore benessere collettivo.

Una collaborazione, quella avviata tra le due realtà, proprio per aprire un focus sulla necessità di sostenere le fasce più fragili della popolazione in termini di tutela della salute e accesso alle cure mediche, scaturito dalla sensibilità di voler sostenere in primis chi aveva subito forti ripercussioni a livello materiale o di salute a causa dell’emergenza pandemica, con tutto ciò che ne è conseguito in termini socio-sanitari, incentivando le persone in difficoltà a effettuare esami urgenti, così come check-up di prevenzione senza essere costretti a rimandare troppo a lungo o a rinunciare.

I risultati di questo sodalizio si vedono e sono ottimi: nei primi 8 mesi del 2023, grazie alla partnership con Croce Verde Bosisio, Banca delle Visite ha donato circa 200 prestazioni mediche e trasporti gratuiti nell’area coordinata da Croce Verde. Croce Verde, poi, oltre a ricoprire le proprie attività classiche, ha anche messo a disposizione una volta alla settimana uno sportello dedicato agli utenti per delucidazioni e supporto nelle richieste di aiuto da Banca delle Visite.

Con l’incontro di oggi nella sede della Croce Verde, le due realtà ci hanno tenuto a ribadire l’impegno sociale preso, con un invito aperto a cittadini, aziende e realtà locali che abbiano la volontà e il piacere di sostenere questo scopo, a essere insieme protagonisti di un nuovo momento di solidarietà sociale partecipando alla seconda edizione della charity dinner a inizio dicembre.

La dedizione di Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite Onlus vuole incoraggiare quel sincero scambio di mutuo soccorso di valore tra le persone, dove chi può dona e chi ha bisogno non ha timore a chiedere aiuto, allo scopo di dare vita ad un vero e proprio welfare di prossimità e una crescita armonica della collettività.

Un Welfare di prossimità che si amplia

Se il primo evento ‘Le Stelle Manzoniane’ è stato un meraviglioso momento di stimolo per iniziare a trasmettere un messaggio di attenzione per la propria salute, adesso questa comunicazione si vuole espandere ulteriormente. Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite intendono proseguire la loro opera di divulgazione e di prezioso supporto alla popolazione, e, ascoltando anche le necessità e le esigenze del territorio, hanno deciso di ampliare l’attività solidale a favore di tutta la comunità: oltre alle prestazioni di visite urgenti ed importanti per le fasce più fragili, il territorio potrà contare su attività informative riguardo la salute e il benessere, iniziative di prevenzione, giornate di check up, l’attivazione del canale televisive e teleconsulti per raggiungere anche i cittadini in situazioni logistiche difficili e un programma di sostegno per una corretta educazione alimentare, avviamento all’attività sportiva, supporto psicologico, e tutto quanto possa riguardare la sfera del benessere psicofisico, in particolare da dedicare ai giovani.

“Le Stelle Manzoniane rappresentano un catalizzatore straordinario per incoraggiare un progetto di benessere a tutto tondo – spiegano Croce Verde e Banca delle Visite – aiutando a migliorare la qualità della vita delle persone e ad avere città più sane, inclusive e sostenibili: favorire e sostenere una cultura del benessere, promuovendo uno stile di vita sano, fatto di buona alimentazione, movimento, controlli medici regolari, aiuta a ridurre le cattive abitudini e a limitare i costi legati allo sviluppo di malattie e patologie avanzate, tutela i più fragili e aiuta le famiglie in difficoltà. Promuovere il benessere collettivo attraverso un progetto di welfare sociale significa investire concretamente nella sostenibilità a lungo termine della società. Quando ciascuno gode di una buona salute fisica e mentale, si genera una comunità più resiliente e capace di affrontare le sfide future. Promuovere e sostenere queste iniziative è un atto di responsabilità civica che porta benefici tangibili a livello individuale e collettivo”.

“Insieme – concludono – è possibile costruire un futuro più sano, sostenibile e inclusivo per tutti, a partire dal territorio in cui viviamo e che lasceremo ai nostri figli”. Da questa convinzione nascono le nuove iniziative di Banca delle Visite: Banca delle Visite Humans, Banca delle Visite Pet e Banca dello Sport.