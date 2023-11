Cure palliative: un flashmob in piazza a Merate e al Nespolo di Airuno

L’iniziativa è promossa il giorno di San Martino, 11 novembre

L’associazione Fabio Sassi, che gestisce l’Hospice di Airuno, ha deciso di aderire all’iniziativa “ll filo dei diritti”

MERATE – Un flash mob, in piazza Prinetti a Merate e all’Hospice Il Nespolo di Airuno, per sensibilizzare sulle cure palliative. Li organizza l’associazione Fabio Sassi sabato 11 novembre, in occasione della festa di san Martino in cui si celebra la giornata nazionale delle cure palliative.

Una data non casuale visto che il termine palliative deriva dal latino pallium, ovvero mantello. Le cure che vengono somministrate alle persone affette da malattie inguaribili sono infatti come un mantello che le protegge, che cerca di alleviarne le sofferenze non

solamente fisiche, proprio come il mantello che, come si racconta, san Martino

donò al povero che incontrò sulla propria strada.

L’iniziativa, già promossa con successo lo scorso anno dalla Fabio Sassi, viene riproposta quest’anno aderendo alla proposta della federazione delle Cure Palliative con l’iniziativa “Il Filo dei diritti”. Questo “filo” attraversa l’Italia, unisce le persone che si adoperano affinché il diritto alle cure palliative, sancito dalla legge, sia garantito a tutti.

L’appuntamento è sabato 11 novembre in piazza Prinetti con un flash mob per promuovere sul territorio la cultura delle cure palliative e per far conoscere l’associazione, attiva da anni sul territorio. Una coreografia finale verrà proposta a fine iniziativa presso l’ingresso dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Per partecipare al flashmob occorrerà indossare un capo d’abbigliamento o un

accessorio di colore arancione.