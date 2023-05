Domenica passa il Giro d’Italia: attenzione alla viabilità nel Meratese

Il passaggio del Giro d’Italia è stimato tra le 12 e le 12.30 di domenica 21 maggio

Predisposta dalla Prefettura la chiusura delle strade interessate a partire da due ore e mezzo prima del passaggio della carovana rosa

MERATESE – Attenzione alla viabilità nel Casatese e nel Meratese per il passaggio domenica 21 maggio della 15esima tappa del Giro d’Italia. La gara, con partenza da Seregno e arrivo a Bergamo, capitale della cultura 2023, passerà infatti lungo il territorio brianzolo imponendo la chiusura delle strade provinciali coinvolte e di tutti i punti di intersezione con le strade lungo cui la carovana rosa si muoverà.

Il passaggio dei corridori è previsto, indicativamente, tra le 12 e le 12.30. A seguito dell’ultimo vertice, convocato giovedì in Prefettura, si è deciso di sospendere temporaneamente la circolazione, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade interessate dal percorso di gara per un periodo di 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei concorrenti.

Ogni amministrazione comunale coinvolta nel passaggio del giro d’Italia si è organizzata, tramite la Polizia locale, con apposite ordinanze di chiusura del traffico veicolare.

Il Comune di Monticello Brianza ha, attraverso la comandante Cristina Corti, previsto la sospensione temporanea del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia in via Monte Grappa e via Besozzi dalle 9.30 alle 12.30, ricordando come le vie interessate dalla modifica della circolazione in via Montegrappa e via Besozzi sono via Monterosa; via dei Mille; via Ugo Foscolo; via Roma; via Sirtori; via XXV Aprile; via Europa e via Risorgimento.

A Missaglia lo stop alla circolazione riguarderà Corso Europa e via San Fermo, entrambi lungo la Sp 54, la strada provinciale che collega a Cernusco, comune dove la carovana rosa svolterà a sinistra imboccando la Sp 342 dir per dirigersi verso nord. Anche qui il comandante della Polizia locale Giovanni Perri ha predisposto un’ordinanza prevedendo anche il divieto di uscita, in mattinata fino al termine della corsa,dalle vie Galileo Galilei, via Guglielmo Marconi, via Vittorio Emanuele II, via Privata Stazione, viale Europa in uscita da via Vittorio Emanuele; via Pirovano, via Lecco, via Brianza, via Verdi, Via Falcone e Borsellino, Via Spluga in direzione viale Verdi di Merate.

Analogo provvedimento è stato varato dal Comune di Merate con la sospensione della circolazione lungo tutta via Statale da Cernusco Lombardone fino a Calco (rotatoria Esselunga) a partire dalle 10 e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

Il lungo serpentone di corridori proseguirà lungo la SS 342 fino al ponte di Brivio, comportando il divieto di circolazione lungo via Nazionale a Calco e via Como a Brivio.

Una volta attraversato l’Adda, i corridori saliranno a San Gregorio (Cisano), tornando un attimo in provincia di Lecco per il passaggio a Monte Marenzo (già agghindato a festa per il giro) e ritornando poi in Bergamasca per la mitica salita della Valcava.

Un passaggio quindi che colorerà anche il Lecchese, comportando anche dei disagi alla viabilità e all’organizzazione di altri eventi e iniziative in programma domenica, giorno contraddistinto da molte cresime e comunioni nel territorio.