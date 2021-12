“Born to be wild by bike” per pedalare verso un futuro più inclusivo

La bici protagonista di un progetto dedicato alla disabilità

L’iniziativa di Coop. La Vecchia Quercia con Fiab e finanziato da Fondazione Comunitaria

LECCO – I lunghi mesi di emergenza sanitaria hanno fatto affiorare molto nuove sfide ma anche nuovi bisogni, in molti casi legati ai temi della mobilità sostenibile e del turismo lento.

Per rispondere a questi bisogni e contribuire a promuovere una sempre maggiore inclusione sociale nel territorio lecchese, è nato “Born to be wild by bike”: il progetto di Cooperativa sociale La Vecchia Ǫuercia e FIAB – LeccoCiclabile, finanziato dalla Fondazione di Comunità del Lecchese in cui tutti questi aspetti viaggiano in sinergia, andando di pari…pedalata!

Infatti, l’obiettivo principale è quello dare l’opportunità a persone con disabilità di sperimentare in modo accessibile l’attività fisica su bicicletta, valorizzando al contempo gli splendidi contesti naturali offerti dal circondario di Lecco.

Tra le azioni di “Born to be wild by bike” è prevista anche la messa a disposizione di biciclette attrezzate manuali e a pedalata assistita per le persone con disabilità, come spiega Antonella Cuppari, responsabile Area Ricerca e Sviluppo di Cooperativa Sociale La Vecchia Ǫuercia: “Andare in bicicletta per molti di noi è un’attività data per scontato, ma per alcune persone con disabilità intellettive, sensoriali o motorie, può diventare un’esperienza tutt’altro che accessibile. Eppure oggi le opportunità ci sono. Le biciclette che abbiamo intenzione di acquistare darebbero finalmente la possibilità anche a persone con ridotta mobilità di vivere l’esperienza dell’andare in bicicletta. Un’esperienza da vivere insieme a qualcuno e beneficiando della tecnologia della pedalata assistita. Un piccolo contributo per rendere più accessibile la nostra città.”

Una volta acquistate, le biciclette verranno messe a disposizione delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle associazioni di volontariato locali presso gli spazi di LINEELECCO.

“Un grande grazie va a LINEELECCO – precisa l’Assessore al Welfare Emanuele Manzoni – che ha messo a disposizione gli spazi per il deposito delle biciclette e che ha dimostrato ancora una volta di essere un’azienda sensibile alle necessità del territorio”.

“L’amministrazione del Comune di Lecco – prosegue Manzoni, parlando del progetto – è lieta di dare il proprio sostegno a ‘Born to be wild by bike’ che unisce la mobilità sostenibile, l’accessibilità e l’inclusione sociale. Speriamo che iniziative come queste possano farci riflettere sui passi che ancora ci sono da fare perché a tutti i cittadini e le cittadine possa essere consentito di vivere la propria quotidianità e di beneficiare nel tempo libero dei luoghi splendidi che la nostra città ha da offrire”.