Carnevalone 2023, vincono The Queen (Valmadrera) e Prendi il volo (Lecco)

Dopo tre anni di stop strade gremite per il passaggio della tradizionale sfilata

In piazza Garibaldi la grande festa con la premiazioni dei carri e gruppi più belli: c’era tanta voglia di tornare a stare insieme e divertirsi

LECCO – Sono passati tre anni dall’ultimo Carnevalone, in mezzo c’è stata la pandemia, ma Lecco ha dimostrato di aver voglia di guardare avanti e tornare a stare insieme. Il Carnevalone di Lecco 2023 è stato un successo con le strade stracolme di gente e tanta voglia di vivere un momento di spensieratezza e divertimento. Un plauso all’imponente organizzazione targata Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) che non ha perso il consueto smalto ed è riuscita a organizzare un grande evento che ha unito tutta la città e non solo…

Uno spettacolo bellissimo fatto di musica, colori, divertimento e allegria, tante le famiglie assiepate ai bordi della strada per gustarsi la sfilata. Il rumoroso corteo è partito dall’oratorio dei Cappuccini, ha attraversato viale Turati per raggiungere la centralissima piazza Garibaldi attraverso via Cavour. Carri e gruppi, una ventina in tutto, si sono inchinati davanti ai regnanti del Carnevalone, Re Resegone (Mario Casanova), Regina Grigna (Chiara Frigerio) e il Granciambellano (Giancarlo Perucchini), per poi esibirsi davanti alla giuria.

La vittoria nella categoria gruppi è andata a “Prendi il volo” (Lecco – Oratorio San Francesco) che hanno sfilato vestiti fa aeroplanini, hostess, piloti sulle note di “Volare”, a chiudere il corteo le Frecce Tricolori con tanto di fumogeni verdi, bianchi e rossi. Il secondo posto è andato ai Caporales Mi Viejo San Simon con le loro danze boliviane direttamente da Bergamo, terzo posto a Girls in Grease di Primaluna.

Un vero e proprio tripudio per i vincitori della “categoria carri”: The Queen da Valmadrera con i numerosi Freddie Mercury impegnati in strepitose coreografie e le improbabili casalinghe con tanto di aspirapolvere del famosissimo video della canzone “I want to break free”. Al secondo posto il bucolico carro del Fantabosco di Calusco D’Adda (BG) e al terzo posto Vivi Grease di Dolzago.

Molto partecipato il momento delle premiazioni con una piazza Garibaldi davvero gremita. C’era tanta voglia di festa e festa è stata, per grandi, piccini e famiglie. In serata la festa in piazza Garibaldi che chiuderà un’indimenticabile edizione del Carnevalone di Lecco.

I gruppi in sfilata: Premiato Corpo Musicale Donizetti – Calolziocorte; Gruppo Folcloristico Renzo e Lucia con i Firlinfeu – Lecco; Caporale Mi Viejo San Simon – Bergamo; Pirusisci e sbandati di Primaluna; I moschettieri di San Giovanni – Lecco; Prendi il volo – Lecco; Allegria a corte – Annone; M-Cheers Cheerleader – Galbiate; Dolcinote – Valmadrea; Commando Brianza – Galbiate; Girls in Grease – Primaluna. I carri in sfilata: Sulle tracce del Manzoni – Lecco; Faby’s Factory Band – Cortabbio; Il Fantabosco – Calusco d’Adda; Vivi Grease – Dolzago; The Queen – Valmadrera; Yellowstone serie TV – Barzio; Up – La vita: una grande avventura – Chignolo d’Isola; I Promessi Sposi – Cornate d’Adda; Artisti in movimento – Calusco d’Adda.