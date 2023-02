Lecco. Carnevalone sia..! La sfilata dei carri attraversa il centro

A Lecco la sfilata dei carri allegorici e delle maschere del Carnevalone

Una ventina i gruppi partecipanti, in tanti per assistere all’evento in città

LECCO – E’ partita alle 14.30 la sfilata del Carnevalone di Lecco: l’evento principale e più atteso del Carnevale è tornato in città dopo tre anni di assenza forzata a causa della pandemia, portando nuovamente colori e sorrisi per le strade del centro storico.

Una ventina in tutto tra carri allegorici e gruppi mascherati che hanno partecipato alla manifestazione, partendo come da tradizione dal viale Turati per poi spostarsi verso la zona del municipio e quindi raggiungere piazza Garibaldi.

Molto il pubblico lungo le strade ad attendere e ammirare l’arrivo dei carri. Un ‘record’ di presenze secondo gli organizzatori di LTM, alla guida dell’evento promosso insieme al Comune di Lecco.

A fare gli ‘onori’ di casa c’erano Re Resegone e Regina Grigna, impersonificati quest’anno da Mario Casanova e Chiara Frigerio, insieme al Gran Ciambellano Giancarlo Perucchini.

Intorno alle 16.30 in piazza Garibaldi è previsto uno spettacolo degli sbandieratori di Primaluna e a seguire la premiazione dei migliori carri e gruppi votati dalla giuria.

La festa non finisce nel pomeriggio: dalle 21, sempre in piazza Garibaldi, ci sarà il party serale con DJ Alberto Zanni e in piazza XX Settembre musica country con il gruppo ‘700 Metri sopra il Cielo’

Articolo in aggiornamento. Seguiranno altre foto della sfilata