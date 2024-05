Appuntamento mercoledì 8 alle 20.30 presso l’Accademia del Benessere di Fondazione Luigi Clerici a Lecco

Un’opportunità di riflessione sulla comunicazione familiare nella società contemporanea

LECCO – La Fondazione Luigi Clerici, tramite la sua Accademia del Benessere, presenta una serata speciale dedicata al delicato dialogo tra genitori e figli nella società moderna. Con il titolo “In Precario Equilibrio”, l’evento mira a esplorare le sfide e le opportunità che caratterizzano i rapporti familiari nel mondo odierno.

L’incontro avrà luogo l’8 maggio alle 20.30 presso la sede della Fondazione in via Baracca a Lecco. Interverranno alla serata la psicologa Sonia Pozzessere e lo psicologo e psicoterapeuta Luca Nasatti, entrambi pronti a condividere le loro esperienze e competenze nel campo della psicologia familiare.

La società contemporanea, con i suoi rapidi cambiamenti e le crescenti pressioni, ha posto nuove sfide sulla comunicazione all’interno delle famiglie. Il dialogo tra genitori e figli è diventato più complesso che mai, con l’avvento delle tecnologie digitali, i cambiamenti nei valori culturali e le sfide educative uniche di questo tempo.

L’evento “In Precario Equilibrio” non è solo un’occasione per ascoltare gli esperti, ma anche un’opportunità per i partecipanti di condividere le proprie esperienze e porre domande. La serata promette di essere un momento di arricchimento e di crescita per tutti coloro che sono coinvolti nella complessa rete dei rapporti familiari.

La Fondazione Luigi Clerici invita dunque tutti coloro che sono interessati a migliorare la comunicazione e le relazioni familiari a partecipare a questo evento unico. L’ingresso è libero.