Calolzio piange Rosalba Tavola, volto storico dei Volontari del Soccorso

CALOLZIOCORTE – Un grave lutto ha colpito la città di Calolziocorte e la grande famiglia dei Volontari del Soccorso: all’età di 67 anni è morta Rosalba Tavola, volto simbolo della storica associazione nata nel 1970 e attualmente guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni. Rosalba Tavola è stata una volontaria della prima ora, entrò nel gruppo nel 1973, dopo aver frequentato il secondo corso, tenuto dal dottor Brini (che fu tra i fondatori).

“Purtroppo oggi la nostra associazione ha dovuto dire addio a un’altra grande volontaria che ha fatto parte per tantissimi anni e continuerà a fare parte nei nostri ricordi della nostra famiglia – hanno fatto sapere i Volontari del Soccorso -. Rosalba ha condiviso per moltissimo tempo, insieme a suo marito Franco Rosa, i valori della nostra associazione aiutando il prossimo con impegno e dedizione. Purtroppo negli ultimi anni, a causa di problemi di salute, non aveva potuto più prestare servizio, ma questo non l’aveva assolutamente allontanata dalla vita associativa, continuando a partecipare ai momenti di condivisione con molta gioia. Vogliamo ricordarla così con il sorriso e con una grande forza di volontà. L’associazione si stringe con affetto attorno al marito e alle figlie e alla famiglia tutta in questo momento di dolore. Buon viaggio Rosalba”.

Rosalba Tavola era legatissima ai Volontari del Soccorso, proprio in occasione del 50° anniversario di fondazione, aveva raccontato la sua lunghissima esperienza nel soccorso: “A livello umano questa associazione mi ha dato tantissimo – aveva detto con grande emozione -. Ho vissuto in prima persona le emergenze in Irpinia, Valtellina, Emilia Romagna, il disastro di Stava: in ognuna di queste occasioni ho avuto qualcosa da imparare, perché qui ai volontari si impara sempre qualcosa”.

A livello umano non si è mai staccata dai Volontari del Soccorso, anche quando non aveva più potuto prestare servizio: “I Volontari mi hanno dato tanto – aveva detto sempre in occasione del 50° -. Amo questo ambiente, amo questo posto, ho conosciuto tante persone di cui ho un ricordo bellissimo. I Volontari sono il mio cuore”.

Rosalba Tavola era molto conosciuta e stimata, così come è molto conosciuta la sua famiglia, in particolare il fratello Arnaldo, dal 1980 presidente della sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia e il fratello Roberto, appassionato di pallavolo, direttore tecnico della Pallavolo Cisanese. Solo pochi mesi fa aveva perso il fratello Valter in seguito a un incidente in moto.

Durante tutti questi anni di impegno nell’associazione, aveva anche avuto incarichi nel consiglio direttivo, ricoprendo anche la carica di vice presidente. Rosalba Tavola è stata capace di lasciare un segno indelebile nell’associazione che oggi si stringe con affetto intorno ai famigliari in questo momento di dolore.

Rosalba Tavola lascia il marito Franco, le figlie Arianna con Marco ed Eliana con Marco, gli adorati nipoti Davide, Alessia e Giorgio, i fratelli Arnaldo con Irene e Roberto con Barbara, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 29 maggio alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale della frazione Foppenico a Calolziocorte.