Dolore per la morte di Valter Tavola, nell’aprile scorso il grave incidente in moto

Si è spento nelle scorse ore il 63enne molto conosciuto a Calolziocorte

I funerali saranno celebrati oggi, 29 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico

CALOLZIOCORTE – E’ morto nelle scorse ore Valter Tavola, 63enne molto conosciuto a Calolziocorte, che era stato coinvolto in un bruttissimo incidente mentre era in sella alla sua motocicletta. Era il 14 aprile scorso, quando l’uomo si è scontrato con un’auto mentre percorreva corso Dante, in centro città.

Le condizioni dell’uomo erano apparse da subito molto gravi a causa dei traumi riportati a seguito della caduta. Dopo lunghe manovre di rianimazione sul posto, il 63enne era stato trasferito all’ospedale di Varese in gravi condizioni.

Valter Tavola era molto conosciuto a Calolziocorte, così come è molto conosciuta la sua famiglia, in particolare il fratello Arnaldo, dal 1980 presidente della sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia; la sorella Rosalba, volto storico dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, e Roberto, appassionato di pallavolo, direttore tecnico della Pallavolo Cisanese.

Valter Tavola lascia la moglie Cecilia, le figlie, i fratelli, i nipoti, i cognati e gli amici con i parenti tutti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale della frazione Foppenico di Calolziocorte, giovedì 29 febbraio alle ore 15.