Schianto in corso Dante a Calolzio, in prognosi riservata il motociclista di 62 anni

Il calolziese è ricoverato condizioni critiche all’ospedale di Varese

L’incidente tra l’auto e la moto è avvenuto intorno alle 12, sul posto anche l’elisoccorso

CALOLZIOCORTE – Restano critiche le condizioni di Valter Tavola, il motociclista di 62 anni residente a Calolziocorte, vittima di un incidente intorno alle 12 di oggi, venerdì 14 aprile, in corso Dante. Violentissimo l’urto contro l’auto che, come sembrerebbe, si stava immettendo sulla strada provinciale da via Fratelli Cervi, anche se la dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Calolzio che ha effettuato tutti i rilievi del caso.

In tanti hanno visto l’elicottero del soccorso sorvolare i cieli della città e hanno sentito il botto avvenuto a due passi dal centro, tra questi anche l’assessore Cristina Valsecchi che era nella sua pasticceria proprio lì vicino e si è precipitata sul posto. Immediato l’intervento dell’automedica, insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo e all’elisoccorso atterrato nella zona del Lavello.

Si è subito intuita la gravità della situazione: la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, mentre il 62enne, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato caricato sull’ambulanza che l’ha trasportato fino all’elicottero che si è diretto all’ospedale di Varese dove ora il calolziese si trova ricoverato in prognosi riservata.