Ballabio Rock Blues Festival, una giornata all’insegna della musica dal vivo

L’evento, nato da un’idea di Gaetano Scardilli, animerà il Parco Grignetta il prossimo 29 giugno

Fondamentale la collaborazione del comune e delle associazioni. Quattro le band che si alterneranno sul palco

BALLABIO – E’ tutto pronto per il Ballabio Rock Blues Festival in programma sabato 29 giugno al Parco Grignetta. Il festival musicale nasce da un’idea di Gaetano Scardilli, con il patrocinio del Comune di Ballabio, che ha come scopo quello di dare un palco a gruppi musicali che si ispirano al blues e al rock, dando vita a una splendida giornata di musica dal vivo.

“Sempre meno, oggi, assistiamo ad eventi del genere dove gratuitamente è possibile ascoltare della buona musica suonata da bravi musicisti. L’idea è stata abbracciata fortemente dal comune di Ballabio che ha concesso la possibilità di utilizzare una bellissima location attrezzata per ospitare la manifestazione – ha detto Gaetano Scardilli, ballabiese appassionato di musica -. Il comune, nelle persone del sindaco Bussola e dell’assessore Crimella, ha accettato la proposta dando anche un aiuto importante nel coinvolgere associazioni del paese per dare una mano”.

La manifestazione, totalmente gratuita, vedrà il coinvolgimento di quattro band. Apriranno le danze alle ore 17 i Gasline, gruppo rock di Lecco; poi sarà la volta dei Blueriver, altra band lecchese da qualche anno sulla breccia, capitanata da Giovanni Riva. Intorno alle 20 sul palco del Parco Grignetta saliranno i Big Guns, gruppo bergamasco che farà riascoltare la grande musica di uno fra i più grandi chitarristi rock blues di tutti i tempi, Rory Gallagher, irlandese, scomparso da più di 25 anni. Alle 21.30 gran finale con i Gunash, band Alternative Rock/post Grunge che vanta molti lavori in studio e la collaborazione con Ramy Jaffee, tastierista dei famosissimi Foo Fighters.

Nel pomeriggio, però, ci sarà anche la possibilità per qualche giovanissimo/a musicista di esibirsi sul palco a partire dalle ore 15. Il festival aprirà ufficialmente alle 11 e dalle 12 apriranno sia la cucina che il bar; la buona cucina accompagnerà tutta la manifestazione.