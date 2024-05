“Costruire e mantenere buone relazioni”, Alberto Valsecchi al Festival della Letteratura

La serata si è svolta venerdì 24 maggio

MANDELLO DEL LARIO – Lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Valsecchi è stato ospite presso il salone dell’Oratorio del Sacro Cuore per il Festival della Letteratura, organizzato da Doriana Pachera, Assessore alla Cultura e Istruzione, e ha presentato la conferenza dal titolo “Costruire e mantenere buone relazioni nella famiglia… e oltre” dedicata a genitori di pre-adolescenti e adolescenti. L’incontro si è svolto venerdì 24 maggio alle ore 21.

“Il dott. Alberto Valsecchi ha tenuto viva sia l’attenzione che la partecipazione di tutti, ma soprattutto dei ragazzi per oltre due ore – continua Doriana Pachera, Assessore alla Cultura e Istruzione – Infatti molti sono stati gli interventi che si sono inseriti nelle situazioni presentate a commento di queste sia per ottenere maggiori delucidazioni al riguardo che per rinforzare con esempi del proprio vissuto”.

“Valsecchi ha iniziato la conferenza individuando gli ingredienti per una relazione educativa efficace e per farlo ha elencato e analizzato cinque verbi, ognuno dei quali corredato da esempi tratti dalla sua esperienza di psicologo e psicoterapeuta: accogliere nel senso di fare spazio dentro di sé all’altro; separare e cioè definire i confini, dare regole e richiederne i comportamenti corretti sostenendoli con rinforzi o in caso contrario con sanzioni; insegnare nel senso aiutare l’altro a conoscere e a comprendere la realtà e a viverla in modo adeguato; riconoscere i segni del disagio prestando attenzione all’altro quando si presentano squilibri nel processo di costruzione dell’identità; e infine sostenere l’autostima di chi ci sta di fronte, dando feedback positivi e soprattutto promuovendo obiettivi adeguati” spiega Doriana Pachera.

“Ringrazio ancora don Giuliano Zanotta per averci concesso la sala dell’Oratorio del Sacro Cuore e i volontari che si sono prestati a rendere perfetta la serata. Molto seguiti e graditi sono stati anche tutti gli altri incontri del Festival, infatti nonostante la pioggia le persone non sono mancate ai vari appuntamenti” conclude così Doriana Pachera.